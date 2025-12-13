Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta
EL movimiento ocurrió a las 9:18 de este sábado.
Un movimiento sísmico se registró la mañana de este sábado 13 de diciembre en el norte de nuestro país.
Según la información entregada por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo se registró a las 9:18 de la mañana y tuvo una magnitud de 5.5 en la escala de Richter.
El epicentro se registró a 58 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. Mientras tanto, su hipocentro se localizó a una profundidad de 126 kilómetros.
Mientras tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el movimiento fue percibido en la región de Tarapacá.
Las intensidades (Mercalli) registradas son las siguientes:
Región de Tarapacá
- Iquique: IV
- Alto Hospicio : IV
- Camiña : IV
- Huara : IV
- La Tirana: IV
- Pica : IV
- Pisagua: IV
- El Loa: III
Región de Antofagasta
- Calama: III
- María Elena: III
- Tocopilla: III
Por otro lado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.
