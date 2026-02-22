SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

A las 14:14 de la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señaló que estaba descartada la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo 7.1 ocurrido cerca de Brunéi.

Según el reporte por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

El sismo, según el reporte de la institución antes señalada, habría ocurrido a las 13:57 hora de Chile, aproximadamente a unos 319 kilómetros al noroeste de Brunéi, en el Sudeste Asiático.