Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

El sistema de transporte aumentará la flota entre las 22:00 y las 00:00 para que los asistentes puedan regresar a sus hogares.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Este domingo 19 de octubre se presentará en el Claro Arena el icónico cantante británico Rod Stewart, esto en el contexto de su gira One Last Time.

Debido a la anterior, desde el sistema de Red Movilidad anunciaron un refuerzo de su flota de buses para así permitir el regreso de los asistentes a sus hogares.

Este refuerzo se desarrollaría entre las 22:00 y las 00:00 horas de este domingo. Desde la empresa detallaron que los servicios de refuerzo estarían demarcados con una letra x tras su identificación habitual.

Los buses podrán ser abordados desde el sector de Camino El Alba y tendrían los siguientes destinos:

Recorridos Punto de partidaDestino
C02x - C02cxCamino El Alba, frente al DUOCMetro Escuela Militar
421xParada Camino El Alba / esq. Avenida La Plaza (PC1320)Maipú

Desde las 17:00 horas los asistentes podrán comenzar a hacer ingreso al recinto.

