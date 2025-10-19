Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena
El sistema de transporte aumentará la flota entre las 22:00 y las 00:00 para que los asistentes puedan regresar a sus hogares.
Este domingo 19 de octubre se presentará en el Claro Arena el icónico cantante británico Rod Stewart, esto en el contexto de su gira One Last Time.
Debido a la anterior, desde el sistema de Red Movilidad anunciaron un refuerzo de su flota de buses para así permitir el regreso de los asistentes a sus hogares.
Este refuerzo se desarrollaría entre las 22:00 y las 00:00 horas de este domingo. Desde la empresa detallaron que los servicios de refuerzo estarían demarcados con una letra x tras su identificación habitual.
Los buses podrán ser abordados desde el sector de Camino El Alba y tendrían los siguientes destinos:
|Recorridos
|Punto de partida
|Destino
|C02x - C02cx
|Camino El Alba, frente al DUOC
|Metro Escuela Militar
|421x
|Parada Camino El Alba / esq. Avenida La Plaza (PC1320)
|Maipú
Desde las 17:00 horas los asistentes podrán comenzar a hacer ingreso al recinto.
