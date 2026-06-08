Océanos abiertos, datos abiertos

El Día de los Océanos suele invitarnos a hablar de conservación, biodiversidad, cambio climático o contaminación. Todo eso es imprescindible. Pero hay una dimensión menos visible y decisiva: cómo organizamos, compartimos y usamos los datos que producimos sobre el mar.

En Chile existe una enorme cantidad de información oceanográfica y costera: productividad, temperatura, cuotas de pesca, desembarques, calidad de agua, contaminantes, nutrientes y biodiversidad. Buena parte ha sido generada con recursos públicos, mediante investigación, monitoreos, instituciones del Estado o exigencias regulatorias. Sin embargo, muchas veces esos datos quedan dispersos, en formatos poco comparables, difíciles de encontrar o imposibles de analizar integradamente.

El problema no es menor. Cuando los datos públicos quedan capturados por quienes los producen, el país pierde capacidad de aprendizaje colectivo. Cada estudio parte casi desde cero, se duplican esfuerzos y se debilita la toma de decisiones. Con cambio climático y presión en los ecosistemas costeros, no podemos tener información fragmentada.

Por eso son fundamentales los sistemas de datos abiertos y las plataformas que permiten disponibilizar, estandarizar y comparar información ambiental. No se trata solo de subir archivos a una web, sino de construir infraestructura científica y pública: datos trazables, interoperables y metadatos claros.

Recientemente lanzamos (DO junto a UCN y el Instituto Milenio SECOS) la plataforma IDEOS, con indicadores sobre la salud oceánica de Chile. Los datos que la alimentan son levantados desde bases públicas, e instituciones que ponen a disposición su información para colaborar en el robustecimiento de la información científica de territorio oceánico. Su mapa interactivo e intuitivo, ofrece elementos visuales de fácil acceso como infografías o semáforos, para democratizar la comprensión de esta información para todo tipo de usuario.

Una plataforma de datos bien diseñada facilita la labor de científicos y tomadores de decisiones. Permite detectar tendencias, comparar territorios, anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y responder con evidencia. Además, democratiza el acceso a información que pertenece a la sociedad.

En el Día de los Océanos, defender el mar también implica defender una nueva cultura de datos. Que la información financiada públicamente no quede encerrada en informes o bases aisladas, sino que circule y se transforme en conocimiento útil. Conocer mejor nuestros océanos no es solo una tarea científica: es una condición para gobernarlos con responsabilidad.

Por Cristóbal Galbán-Malagón, investigador titular de Data Observatory (DO), Profesor Titular de Universidad Mayor