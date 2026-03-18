¿Dejarías que ChatGPT haga tus compras? Esta es la nueva función que prepara la IA

La inteligencia artificial (IA) ya ayuda a comparar productos, planear viajes o elegir qué comprar en internet.

Pero el siguiente paso podría ser mucho más radical: que también haga la compra por nosotros.

Según reporta El País, varias empresas tecnológicas y financieras están probando sistemas en los que un agente de IA no solo recomienda productos, sino que también ejecuta el pago automáticamente en nombre del usuario.

¿Dejarías que ChatGPT haga tus compras? Esta es la nueva función que prepara la IA. Foto referencial.

¿Cómo funciona?

La idea es que asistentes digitales como ChatGPT, Gemini o Copilot puedan encargarse de todo el proceso de compra.

En lugar de limitarse a sugerir opciones o comparar precios, estos sistemas podrían buscar un producto que cumpla ciertos criterios (precio, características o disponibilidad) y completar la transacción cuando encuentren la mejor alternativa .

En la actualidad, la inteligencia artificial se utiliza principalmente para orientar las decisiones de consumo.

Por ejemplo, puede recomendar televisores, comparar opiniones de usuarios o resumir características de distintos productos.

Sin embargo, la decisión final y el pago dependen siempre de que el cliente entre a la tienda en línea e introduzca los datos de su tarjeta. El nuevo modelo pretende eliminar ese último paso.

En este sistema, el asistente digital buscaría el producto que el usuario desea, respetaría el presupuesto definido y realizaría el pago automáticamente cuando se cumplan todas las condiciones establecidas.

Una vez completada la compra, el usuario recibiría una notificación de su banco con el importe y el comercio, tal como ocurre hoy con cualquier transacción.

El caso de Visa

Varias empresas ya están probando este modelo. La compañía de pagos Visa, por ejemplo, ha realizado cientos de transacciones iniciadas por agentes de inteligencia artificial en pruebas realizadas junto con socios tecnológicos en Estados Unidos.

La empresa asegura que estos sistemas permitirán que los asistentes pasen de recomendar productos a ejecutar pagos directamente en nombre de los consumidores.

“En la práctica, un usuario puede pedir a su asistente que organice un viaje indicando fechas, presupuesto, escalas máximas o políticas de cancelación, y que, una vez detectada la mejor combinación, realice la reserva, gestione el pago y supervise cualquier cambio o incidencia”, explicó a El País Eduardo Prieto, director general de Visa en España.

Según detalló, el sistema también permitiría automatizar compras recurrentes o renovar suscripciones de forma automática.

Los criterios de búsqueda podrían ser tan específicos como quiera el usuario: vuelos directos, marcas concretas, límites de precio o incluso requisitos de sostenibilidad. El agente digital solo actuaría cuando se cumplan esas condiciones previamente definidas.

¿Dejarías que ChatGPT haga tus compras? Esta es la nueva función que prepara la IA. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

¿Cómo funcionaría la seguridad?

Uno de los principales desafíos de este tipo de sistemas es la seguridad.

Para evitar compras indeseadas o fraudes, los usuarios podrían definir reglas claras sobre lo que su asistente puede o no hacer. Entre ellas, fijar límites de gasto, seleccionar comercios autorizados o establecer montos máximos por operación.

Además, el sistema utilizaría tecnologías como la tokenización para proteger los datos financieros. En lugar de que el agente tenga acceso directo al número de la tarjeta, se genera un código único que solo funciona para esa transacción específica.