SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Un tipo de legumbre sería una de las comidas más completas, ricas en fibra, proteínas y compuestos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta. Foto: Pexels

Pese a su aspecto modesto, las lentejas se han ganado el título de “superalimento” entre muchos expertos en nutrición.

En un reciente artículo, The New York Times destacó el impresionante valor nutricional de las lentejas y los múltiples beneficios que aportan a la salud digestiva, metabólica y cardiovascular.

Estas legumbres, esenciales en la cocina del sur de Asia y Oriente Medio, pertenecen a la misma familia que los garbanzos, porotos y arvejas, pero su perfil nutricional las hace sobresalir.

“Son una gran posibilidad en la cocina casera y son económicas”, señaló Gena Hamshaw, dietista y coordinadora de nutrición clínica ambulatoria del Mount Sinai Kidney Center en Nueva York.

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta la-tercera

¿Cuáles son los beneficios de las lentejas?

De acuerdo con el medio estadounidense, las lentejas son una de las fuentes más ricas de fibra soluble e insoluble.

Media taza cocida contiene alrededor de 8 gramos de fibra, lo que equivale al 20% de la ingesta diaria recomendada para hombres y al 30% para mujeres, según la investigadora independiente Chelsea Didinger, fundadora del sitio ‘A Legume a Day’.

Esta combinación de fibras ayuda al cuerpo a mantener un equilibrio saludable: la fibra soluble se une al colesterol “malo” (LDL) y lo elimina del organismo, mientras que la insoluble favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Ambas contribuyen a controlar el azúcar en la sangre y mantener un corazón saludable.

Además, la fibra de las lentejas actúa como prebiótico, alimentando las bacterias “buenas” del intestino y promoviendo la producción de compuestos antiinflamatorios.

“Estos ácidos grasos de cadena corta combaten la inflamación y benefician al sistema inmunológico”, explicó Hamshaw.

¿Cuánta proteína tienen las lentejas?

Otra de sus ventajas es su alto contenido proteico. Media taza de lentejas cocidas contiene unos 9 gramos de proteína, más que la misma cantidad de garbanzos.

Y a diferencia de las fuentes animales, no tienen grasas saturadas. “Sustituir la carne o los lácteos por lentejas puede ayudar a proteger el corazón”, afirmó Alice H. Lichtenstein, profesora de la Universidad de Tufts.

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta. Foto: Pexels

Además, su combinación de fibra y proteína ayuda a mantener la saciedad por más tiempo y a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.

Este equilibrio puede incluso tener un “efecto de segunda comida”, reduciendo los picos de glucosa en las horas posteriores, lo que disminuye el riesgo de resistencia a la insulina y enfermedades como la diabetes tipo 2.

Otros aportes de las lentejas

El artículo también resalta que las lentejas son ricas en polifenoles –compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias–y aportan minerales clave como hierro, magnesio, zinc y potasio, además de vitaminas del complejo B como el folato.

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

“Estos beneficios provienen no solo de comer lentejas, sino de hacerlo en lugar de alimentos menos saludables”, explicó Didinger.

Y si bien no hay una forma “mágica” de consumirlas, los expertos recomiendan combinarlas con cereales integrales o frutos secos para obtener una proteína completa, o añadir un toque de cítricos para mejorar la absorción del hierro.

Lee también:

Más sobre:LentejasSaludNutriciónLegumbresFibraProteínasAlimentosComidaCienciaDoctoresExpertos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera

Trump tacha a Petro de “matón y mal tipo” y amenaza con “medidas muy severas”

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas
Negocios

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump
Tendencias

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos
El Deportivo

En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos

Conmebol se rinde ante Chile por su papel como anfitrión del Mundial Sub 20

“Ambicioso plan de formación moderna”: prensa francesa se rinde ante el histórico logro de Marruecos en Mundial Sub 20

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”
Mundo

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera

Trump tacha a Petro de “matón y mal tipo” y amenaza con “medidas muy severas”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales