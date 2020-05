Jaime Bassa: “Mi estilo ancla es el grunge de los 90”

* Leo

Estoy leyendo una biografía de Luis Alberto Spinetta escrita por Sergio Marchi, que muestra cómo las distintas etapas de su vida marcaron su carrera y propuesta musical, y la novela Poeta chileno, de Alejandro Zambra.

* Veo

Las últimas películas que vi fueron La odisea de los giles, protagonizada por Ricardo Darín; El joven Marx y las chilenas Ema y Mala junta. En estos días de encierro también vimos la serie Poco ortodoxa.

* Admiro

A Hiam, mi compañera.

* Viajo

En estos días quisiera viajar a Barcelona, donde vive mi hermana, para poder estar con ella.

* Escucho

Siempre escucho blues y algo de jazz mientras leo o trabajo, pero mi estilo ancla es el grunge de los 90 (Alice in Chains, Soundargen, Pearl Jam).

* Sigo

En Twitter sigo a Natalia Valdebenito, Patricia Muñoz, cuyas perspectivas sobre feminismo e infancia complementan las actuales concepciones dominantes sobre la vida y la sociedad.

* Odio

La mentira y la impuntualidad.

* Tomo

Vino y cerveza, principalmente. Tanto como el trago mismo, disfruto mucho la conversación que lo acompaña.

* Creo

Aunque no creo en un dios ni en las religiones, no soy ajeno a la espiritualidad de la vida, pues la razón no lo explica todo. Tengo una profunda admiración por el ser humano y sus capacidades.

* Practico

Ocasionalmente, juego fútbol con un grupo de colegas de la universidad. Además, ensayo con mi banda -donde canto- cuando el ajetreo laboral lo permite, y practico en casa con mi guitarra.