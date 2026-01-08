Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo. Foto: ATON.

En medio de las altas temperaturas del verano, este jueves 8 de enero, el tiempo le dará un respiro a la Región Metropolitana: la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció en su pronóstico el retorno de la lluvia y el “frío” para esta jornada.

La máxima en promedio será de 25 °C como máxima, varios grados por debajo de los 30 °C que se han mantenido durante las últimas semanas.

Además, en gran parte de la RM el cielo se mantendrá nublado, con probabilidad de lluvia en forma de chubascos . Mientras tanto, en la cordillera y precordillera podrían generarse tormentas eléctricas.

Detrás de esta jornada más fría, está una baja segregada que, aunque será temporal, permitirá refrescar el ambiente veraniego de la capital.

En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy

Lo primero que hay que saber sobre el evento de lluvia en la RM es que no será igual en todos los sectores . Tampoco lloverá al mismo tiempo, sino que se presentará en forma de chubascos aislados y dejará pocos milímetros de agua caída.

De acuerdo a Meteochile, la lluvia más concentrada podría comenzar durante la tarde y extenderse hacia la noche. Además, las precipitaciones y tormentas eléctricas se concentrarían en la cordillera y precordillera, con viento de hasta 40 kilómetros por hora que, incluso, podrían durar hasta el viernes 9.

Mientras tanto, en el interior de la RM, así estaría el escenario en sus distintos sectores: