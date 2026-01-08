Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo
La lluvia vuelve a la Región Metropolitana este jueves 8 de enero: bajan las temperaturas, habrá chubascos aislados y posibles tormentas eléctricas, según la DMC.
En medio de las altas temperaturas del verano, este jueves 8 de enero, el tiempo le dará un respiro a la Región Metropolitana: la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció en su pronóstico el retorno de la lluvia y el “frío” para esta jornada.
La máxima en promedio será de 25 °C como máxima, varios grados por debajo de los 30 °C que se han mantenido durante las últimas semanas.
Además, en gran parte de la RM el cielo se mantendrá nublado, con probabilidad de lluvia en forma de chubascos. Mientras tanto, en la cordillera y precordillera podrían generarse tormentas eléctricas.
Detrás de esta jornada más fría, está una baja segregada que, aunque será temporal, permitirá refrescar el ambiente veraniego de la capital.
En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy
Lo primero que hay que saber sobre el evento de lluvia en la RM es que no será igual en todos los sectores. Tampoco lloverá al mismo tiempo, sino que se presentará en forma de chubascos aislados y dejará pocos milímetros de agua caída.
De acuerdo a Meteochile, la lluvia más concentrada podría comenzar durante la tarde y extenderse hacia la noche. Además, las precipitaciones y tormentas eléctricas se concentrarían en la cordillera y precordillera, con viento de hasta 40 kilómetros por hora que, incluso, podrían durar hasta el viernes 9.
Mientras tanto, en el interior de la RM, así estaría el escenario en sus distintos sectores:
|Sector de la RM
|¿Llueve hoy?
|Colina
|Sí, chubascos aislados durante la mañana.
|Curacaví
|No. Solo cielos con nubosidad parcial.
|Santiago Norte
|Sí, chubascos aislados durante la mañana.
|Santiago Poniente
|Sí, chubascos aislados durante la mañana.
|Santiago Oriente
|Sí, chubascos aislados durante la mañana y tarde.
|Santiago Centro
|Sí, chubascos aislados durante la mañana.
|Santiago Sur
|No. Solo cielos con nubosidad parcial.
|Melipilla
|No. Solo cielos con nubosidad parcial.
|San José de Maipo
|Sí, chubascos aislados durante la mañana. Tormentas eléctricas en la tarde y chubascos por la noche.
