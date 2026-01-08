SUSCRÍBETE POR $1100
    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    La lluvia vuelve a la Región Metropolitana este jueves 8 de enero: bajan las temperaturas, habrá chubascos aislados y posibles tormentas eléctricas, según la DMC.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo. Foto: ATON.

    En medio de las altas temperaturas del verano, este jueves 8 de enero, el tiempo le dará un respiro a la Región Metropolitana: la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció en su pronóstico el retorno de la lluvia y el “frío” para esta jornada.

    La máxima en promedio será de 25 °C como máxima, varios grados por debajo de los 30 °C que se han mantenido durante las últimas semanas.

    Además, en gran parte de la RM el cielo se mantendrá nublado, con probabilidad de lluvia en forma de chubascos. Mientras tanto, en la cordillera y precordillera podrían generarse tormentas eléctricas.

    Detrás de esta jornada más fría, está una baja segregada que, aunque será temporal, permitirá refrescar el ambiente veraniego de la capital.

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo Tendencias / La Tercera

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy

    Lo primero que hay que saber sobre el evento de lluvia en la RM es que no será igual en todos los sectores. Tampoco lloverá al mismo tiempo, sino que se presentará en forma de chubascos aislados y dejará pocos milímetros de agua caída.

    De acuerdo a Meteochile, la lluvia más concentrada podría comenzar durante la tarde y extenderse hacia la noche. Además, las precipitaciones y tormentas eléctricas se concentrarían en la cordillera y precordillera, con viento de hasta 40 kilómetros por hora que, incluso, podrían durar hasta el viernes 9.

    Mientras tanto, en el interior de la RM, así estaría el escenario en sus distintos sectores:

    Sector de la RM¿Llueve hoy?
    ColinaSí, chubascos aislados durante la mañana.
    CuracavíNo. Solo cielos con nubosidad parcial.
    Santiago NorteSí, chubascos aislados durante la mañana.
    Santiago PonienteSí, chubascos aislados durante la mañana.
    Santiago OrienteSí, chubascos aislados durante la mañana y tarde.
    Santiago CentroSí, chubascos aislados durante la mañana.
    Santiago SurNo. Solo cielos con nubosidad parcial.
    MelipillaNo. Solo cielos con nubosidad parcial.
    San José de Maipo Sí, chubascos aislados durante la mañana. Tormentas eléctricas en la tarde y chubascos por la noche.

    El tiempoTiempo hoySantiagoRegión MetropolitanaClimaClima en ChileChileTiempo santiagoTiempo Región MetropolitanaPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaClima hoyDMCMeteorologíaMeteochileAviso meteorológicoChubascosLluviaLluvia hoyLluvia SantiagoNubladoTormentas eléctricas

