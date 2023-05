Lo que ocurrió entre Fito Páez y Felipa, la mujer que lo cuidaba en su niñez

Por estos días los ojos del público de streaming están puestos sobre la serie biográfica del cantante Fito Páez, El amor después del amor. La producción de Netflix, que ha sido un éxito rotundo tras su lanzamiento, enseña los episodios más fundamentales en la vida del artista argentino, pasando por sus primeros años de vida en Rosario hasta el momento en que se comienza a consolidar su fama dentro de la industria musical.

Pero a medida que avanzan los minutos de los primeros capítulos de la biopic, surge un momento que ha generado un poco de perturbación entre los espectadores. Se trata del vínculo que tuvo Fito con Felipa, una empleada doméstica que llegó a trabajar a la casa familiar en los tiempos en que él era apenas un niño.

El actor Iván Hochman interpreta a Fito Páez en la serie El amor después del amor. Foto: Netflix.

Qué pasó con Fito Páez y la empleada que lo cuidaba

Según lo que muestra la serie, la muerte de Margarita Zulema Ávalos, la madre del artista, significó que él quedara bajo la custodia de su padre y sus dos abuelas cuando él tenía pocos meses de vida. Al transcurrir los años, se vieron obligados a recurrir a ayuda adicional para velar de mejor manera por el cuidado de Fito.

Es así como llegan a Felipa, una joven de un pueblo lejano que fue contratada como la persona que asistiría al artista. Desde que la mujer llegó a su hogar, él sintió intriga por saber más de ella, hasta el punto en que comienza a espiarla por la ventana cuando ella se cambia de ropa.

El espionaje se repite en otra ocasión más. En esa última instancia queda al descubierto que aunque la misión de Felipa era resguardar a Fito, eso no termina cumpliéndose en lo absoluto. Ahí se exhibe que, después de que el artista mirara nuevamente por la ventana para ver a Felipa, ella le abre la puerta de su habitación y él entra silenciosamente.

Fito Páez de niño, en la serie El amor después del amor. Foto: Netflix.

Si bien esa escena en particular queda hasta ahí, en los siguientes momentos que se muestran de su infancia se evidencia que Felipa no vuelve a trabajar en la casa y que volvió a su pueblo de origen. Cuando el niño Fito pregunta qué es lo que ocurrió con ella, tanto el padre como las abuelas del cantautor expresan incomodidad y dolor en sus rostros.

Después del estreno de la serie, se publicó un artículo donde el propio Fito Páez se refiere a esta experiencia que sigue recordando hasta la actualidad. En entrevista con la periodista y escritora Leila Guerriero para la revista mexicana Gatopardo, el intérprete de Giros explicó abiertamente que vivió un abuso sexual infantil por parte de esta mujer, aunque desde su perspectiva asegura que no ha sido un trauma que ha acarreado en la adultez.

La revelación del cantante se dio cuando la periodista le consultó si dormía con su abuela en su infancia, ya que Páez lo había mencionado. “No me trajo ningún problema erótico”, dijo el músico.

Páez se refirió al abuso que vivió en su infancia en diálogo con la periodista Leila Guerriero.

Luego, profundizó en lo que vivió en su infancia con la empleada doméstica: “Yo he tenido experiencias con Felipa, una chica que me criaba. Un día se puso en pedo y se me subió encima y me violó (..) Siete, ocho años tendría. Es una situación que podría ser traumática para cualquier niño, porque es un chico violado. Pero yo tenía una intimidad de amor con ella”.

“Por supuesto que pienso que podría ser una escena muy salvaje. Sin embargo, para mí fue un despertar erótico hermoso. Es algo muy serio el sexo. Hay algo que se revela cuando te sacás la camisa. Es ‘Ah, estábamos en un mundo civilizado pero en bambalinas sucede esto’. Okey. A mí me gustan las bambalinas”, comentó Páez a la revista.

