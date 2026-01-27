SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Aunque la Inteligencia Artificial ha transformado el trabajo en tiempo récord, los datos del empleo a nivel mundial muestran que el temido reemplazo masivo de trabajadores aún no se ha materializado.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana ha sido veloz. En apenas tres años, herramientas como ChatGPT han transformado la forma en que millones de personas escriben, buscan información o realizan tareas complejas.

    Junto con esa adopción acelerada, también se instaló un temor recurrente: que las máquinas reemplazaran masivamente a los trabajadores humanos y provocaran una ola de desempleo sin precedentes.

    Sin embargo, al menos por ahora, ese escenario no se ha materializado.

    Así lo sostiene Renaud Foucart, profesor de Economía en la Universidad de Lancaster, en un análisis publicado por The Conversation, donde analiza esta situación que preocupa a los trabajadores.

    Según Foucart, las cifras generales no muestran un colapso del empleo. En la Unión Europea, el desempleo ronda el 6%, un mínimo histórico y casi la mitad de lo registrado hace una década.

    En el Reino Unido, la tasa es aún menor, con un 5,1%, mientras que en Estados Unidos se sitúa en torno al 4,4%.

    “Cuando observamos las grandes cifras de la economía, esto no es lo que está sucediendo”, afirma el economista en referencia al temor al desempleo masivo.

    ¿Por qué no ha ocurrido este colapso?

    La explicación, sostiene, es conocida: aunque la tecnología vuelve obsoletas algunas tareas, también crea nuevas formas de trabajo. Ha ocurrido antes, señala.

    A comienzos del siglo XIX, cerca de un tercio de los trabajadores británicos se dedicaban a la agricultura.

    Hoy, esa proporción es cercana al 1%. La automatización del campo, lejos de destruir el empleo, permitió liberar mano de obra y sentó las bases para la revolución industrial.

    Un ejemplo más reciente es el de los cajeros automáticos. Cuando Barclays inauguró el primero en Londres en 1967, muchos auguraron la desaparición del personal bancario.

    Ocurrió lo contrario: durante las décadas de expansión de estas máquinas en Estados Unidos, el número de cajeros aumentó cerca de un 10%.

    Al abaratar los costos de abrir sucursales, los bancos llegaron a más comunidades y los trabajadores pasaron a cumplir funciones de mayor valor, como el asesoramiento.

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista. Foto: Referencial/Atonchile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATONCHILE

    Una “revolución lenta”

    Foucart reconoce que la IA sí eliminará algunos empleos y que el temor no es infundado: cerca de un tercio de los estadounidenses cree que podría perder su trabajo por esta tecnología.

    Pero advierte que la IA, como internet o la informática, es una “revolución lenta”, cuyos efectos se despliegan gradualmente.

    Por ahora, señala, muchas empresas utilizan la IA como justificación para recortes que responden a dinámicas habituales, más que a una automatización total.

    El impacto, además, no es uniforme. El economista recuerda que en 2016 Geoff Hinton, una de las figuras clave del desarrollo de la IA, sugirió que el mundo debía “dejar de capacitar radiólogos”.

    Una década después, la demanda por estos profesionales en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico. El uso de IA para analizar imágenes, explica Foucart, aumentó el valor del trabajo humano en lugar de reducirlo.

    El mayor desafío, concluye, podría no ser el empleo en sí, sino la desigualdad.

    Investigaciones recientes muestran que los trabajadores y emprendedores más cualificados son quienes más se benefician del uso de IA.

    “Quizás ese sea el mayor riesgo que conlleva la IA: que algunas personas se beneficien de ella mucho más que otras”, advierte.

