Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Las turistas estadounidenses llevaban dos pistolas, municiones y marihuana entre sus pertenencias. Afirmaron que las armas tenían fines de protección. No contaban con autorización para su traslado e internación en el país.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en el Aeropuerto de Santiago a dos turistas provenientes de Estados Unidos, quienes intentaron entrar al país con armas de fuego, municiones y marihuana entre sus pertenencias.

Según detallaron desde el Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa), las armas y las municiones eran llevadas en su equipaje de bodega.

Los agentes también encontraron dos gramos de marihuana y cuatro contenedores de aceite de la misma droga. Aunque presentaron certificados médicos emitidos en Estados Unidos, estos no son válidos en Chile.

Durante la entrevista realizada por los detectives, las dos dijeron que las armas tenían fines de protección.

Asimismo, afirmaron que de oficio son peluqueras caninas.

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago.

Qué armas tenían las turistas estadounidenses detenidas en el aeropuerto

Las mujeres llevaban una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 mm, dos cargadores de ocho municiones, sin municiones en su interior, una funda y una caja de seguridad transportadora.

De la misma manera, llevaban una pistola Glock modelo 48, un cargador de 10 municiones y 72 municiones 9 mm, entre otras piezas de armamento.

Estos elementos no contaban con autorización para su traslado e internación en el país.

Al ser consultada por La Tercera sobre las características de estos modelos de pistolas, desde la PDI afirmaron que se trata de armas de puño de uso personal, que generalmente son utilizadas para defensa personal en partes del mundo en las que su porte está permitido.

La comisaria María Soto declaró refiriéndose al caso en el Aeropuerto de Santiago que “detectives del Deinsa concurrieron a la zona de control primario de Aduanas, lugar donde procedieron a la fiscalización de dos pasajeras norteamericanas, mayores de edad, quienes arribaron al país en calidad de turista”.

Cuando se revisó el equipaje de una de las pasajeras, se encontró en su interior las dos pistolas, además de municiones.

El director de Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, precisó que los objetos fueron detectados cuando pasaron por el escáner de rayos X.

“Las maletas fueron inmediatamente marcadas y en la sala de revisión, previo a la salida del recinto, fueron revisadas nuevamente con máquinas de rayos X y abiertas para verificar su contenido, así se confirmaron las sospechas iniciales”.

Las dos turistas fueron detenidas y su control de detención quedó programado para este viernes 29 de agosto.

