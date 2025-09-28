SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

La actriz española comentó en un programa de televisión las dificultades que tiene con este trastorno, que es muy común en las personas.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito Foto: Ester Expósito.

En medio de la promoción de su nueva película El talento, la actriz española Ester Expósito sorprendió en su paso por el programa El Hormiguero al hablar de un problema que arrastró durante años: la parálisis del sueño.

“Es horrible, le pasa a mucha gente”, confesó la actriz madrileña de 25 años en el show de Antena 3, donde detalló cómo este trastorno afectó sus noches de descanso.

“Un día fui a la neuróloga y me explicó lo que era: el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso, tu cuerpo está dormido, pero tu cerebro todavía no y por ese descompás el cerebro piensa que te estás muriendo, que te está pasando algo”, relató Expósito.

Según contó la actriz, la sensación es la de estar “medio consciente”, capaz de abrir los ojos y escuchar ruidos, pero sin poder mover el cuerpo.

“Se pasa fatal y se hace eterno, tiene que ver con el estrés y había noches que me pasaba varias veces seguidas hasta que conseguía dormir bien”, relató.

La intérprete, conocida por su papel en la serie Élite, recordó también los sueños extraños y angustiosos que acompañaban a esos episodios del trastorno.

“Necesito correr y no puedo, me cuesta y me despierto con una angustia terrible. También he soñado que estoy haciendo mi vida normal y recuerdo que he matado a alguien hace mucho tiempo y se me había olvidado”, explicó.

Qué es la parálisis del sueño

Aunque el relato de Expósito pueda sonar complejo, los especialistas coinciden en que la parálisis del sueño es una afección frecuente.

Según Medline Plus, muchas personas tienen al menos un episodio a lo largo de su vida.

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Se produce cuando el cerebro despierta mientras el cuerpo permanece en la fase de sueño de movimiento ocular rápido (MOR), en la que los músculos están totalmente relajados.

Esa descoordinación provoca que la persona esté consciente, pero incapaz de moverse o hablar.

Los episodios suelen durar entre unos segundos y dos minutos, y pueden estar acompañados de alucinaciones auditivas o visuales que aumentan la sensación de miedo.

En la mayoría de los casos, terminan de forma espontánea o cuando alguien toca a la persona afectada.

Factores que detonan la parálisis del sueño

Las causas no están del todo claras, pero hay factores que elevan el riesgo de sufrirlo: dormir poco, no tener horarios regulares de descanso, atravesar períodos de estrés o descansar boca arriba.

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito Foto: Getty Images.

También puede aparecer asociado a trastornos del sueño como la narcolepsia, así como a condiciones de salud mental como la ansiedad, el trastorno bipolar o el estrés postraumático.

Ciertos medicamentos y el consumo de sustancias también pueden provocar parálisis del sueño. Cuando no hay una condición médica de fondo, los especialistas hablan de parálisis del sueño aislada.

¿Se puede tratar?

En la mayoría de los casos, no se requiere un tratamiento específico. Mejorar la higiene del sueño –dormir lo suficiente, establecer rutinas regulares y reducir el estrés– suele bastar para disminuir los episodios.

Sin embargo, si estos ocurren de forma repetida o afectan la calidad de vida, se recomienda consultar a un médico, ya que podrían estar vinculados a un problema de salud mayor.

Lee también:

Más sobre:Ester ExpósitoParálisis del sueñoSueñoActrizCelebridadesEspañaEl HormigueroSaludEnfermedadesTrastornoVida sanaBienestar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a dos hombres y un menor por robo con violencia en Parque Forestal

José Miguel Benavente: “Todos los pilares de la Estrategia Nacional del Litio van a estar resueltos al final de esta administración”

Jorge Quiroz: “Me han dicho que otra cosa es con guitarra, y lo que yo les digo es que cuando ellos tocaron guitarra desafinaron”

Ximena Rincón: “Hay que hacer una revisión con lupa del Presupuesto 2026”

Michelle Bachelet: el largo recorrido para una apresurada postulación a la ONU

La hora de los creativos en la recta final de la campaña

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

3.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

4.
Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

5.
Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Carabineros emplaza a autor de atropello de uniformado: “Si está observando las noticias, que se entregue”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Temblor hoy, sábado 27 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 27 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming

Lo que tienes que saber: Domingo 28 de septiembre

Lo que tienes que saber: Domingo 28 de septiembre

Detienen a dos hombres y un menor por robo con violencia en Parque Forestal
Chile

Detienen a dos hombres y un menor por robo con violencia en Parque Forestal

Temblor hoy, sábado 27 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Sevilla por TV y streaming

Ximena Rincón: “Hay que hacer una revisión con lupa del Presupuesto 2026”
Negocios

Ximena Rincón: “Hay que hacer una revisión con lupa del Presupuesto 2026”

José Miguel Benavente: “Todos los pilares de la Estrategia Nacional del Litio van a estar resueltos al final de esta administración”

Jorge Quiroz: “Me han dicho que otra cosa es con guitarra, y lo que yo les digo es que cuando ellos tocaron guitarra desafinaron”

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras
Tendencias

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”
El Deportivo

Nicolás Córdova se saca la presión tras el agónico triunfo de la Roja en el Mundial Sub 20: “Pesa el debut y la ansiedad”

El futuro (y presente) del fútbol desembarca en Chile: quiénes son las figuras a seguir en el Mundial Sub 20

Adiós capitanes: el homenaje a Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez que une a todas las generaciones cruzadas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Massimo D’Alema, exprimer ministro de Italia: “Meloni no es capaz de proteger nuestros intereses nacionales”
Mundo

Massimo D’Alema, exprimer ministro de Italia: “Meloni no es capaz de proteger nuestros intereses nacionales”

Manifestantes argentinos marchan por las víctimas del triple femicidio transmitido en Instagram

Elon Musk asegura que rechazó invitación para visitar la isla de Jeffrey Epstein

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición