SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Se trata de dos B-1 Lancer, los cuales despegaron desde la Base Aérea Dyess, en Texas. Estas aeronaves militares tienen la capacidad de volar a velocidades supersónicas, mientras que pueden transportar unos 34.000 kg de explosivos y también pueden realizar misiones de vigilancia marítima.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela. Foto: archivo.

Durante la jornada de este jueves 23 de octubre, Estados Unidos envió bombarderos B-1 de su Fuerza Aérea hacia las cercanías de Venezuela, en medio de un escenario en el que las tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro se han intensificado progresivamente en los últimos meses.

De acuerdo a las declaraciones de un funcionario estadounidense y datos de seguimiento de vuelo reunidos por el Wall Street Journal, dos B-1 Lancer despegaron desde la Base Aérea Dyess, ubicada en Texas, y volaron hacia las cercanías del país sudamericano.

Sin embargo, las aeronaves permanecieron en espacio aéreo internacional.

El despliegue de los bombarderos ocurrió la misma semana en la que las fuerzas estadounidenses realizaron sus primeros ataques contra embarcaciones en aguas del Océano Pacífico, tras haber realizado una serie de otros ataques en aguas del Caribe desde septiembre de este año.

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela. Foto: archivo.

Desde la administración Trump han asegurado que las acciones ofensivas de este tipo son contra embarcaciones vinculadas a operaciones de narcotráfico.

Hasta el momento, al menos 37 personas han fallecido en estos múltiples ataques.

Tanto en los más recientes como en los anteriores, han compartido videos desclasificados en los que se muestra cómo las embarcaciones son impactadas.

Las tensiones entre Washington y Caracas también se han visto incrementadas por una serie de medidas, las cuales incluyen desde el despliegue de buques y aeronaves estadounidenses en las cercanías de Venezuela hasta aumentar al doble la recompensa por información que permita el arresto de Maduro.

El gobierno estadounidense lo ha descrito como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Asimismo, lo acusan de dirigir una organización criminal llamada Cartel de los Soles.

A mediados de octubre, Trump confirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones secretas dentro de Venezuela.

Por su parte, el régimen chavista ha declarado que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada” y ha ordenado la movilización de tropas y milicianos, así como el entrenamiento militar de civiles para responder a eventuales operaciones armadas en su territorio.

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela. Foto: archivo.

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que EEUU envió a las cercanías de Venezuela

Los bombarderos B-1 de las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad de volar a velocidades supersónicas, mientras que pueden transportar unos 34.000 kg de explosivos y también pueden realizar misiones de vigilancia marítima.

Un funcionario de defensa aseguró al Journal que las aeronaves que recibieron la orden de dirigirse hacia las cercanías de Venezuela no han sido trasladadas a bases en la región, ya que tienen el alcance suficiente para llegar a cualquier punto del Caribe desde Estados Unidos.

Durante la semana pasada, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina estadounidenses desplegaron bombarderos B-52 y cazas F-35B en las cercanías de una isla frente a la costa de Venezuela.

Previamente, en septiembre, las fuerzas estadounidenses habían realizado ejercicios de entrenamiento en la zona.

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela. Foto: archivo. Leyre Guijo

Según rescata el citado periódico, las operaciones estadounidenses en la región han incluido el despliegue de ocho buques de guerra, un avión de patrulla marítima P-8, drones MQ-9 Reaper, un submarino y un escuadrón de aviones de combate F-35.

El gobierno estadounidense ha argumentado sostenidamente que estas medidas son parte de su campaña militar para contrarrestar a lo que ha descrito como grupos narcotraficantes procedentes de Sudamérica, especialmente de Venezuela y Colombia.

Trump, incluso, sugirió esta semana que próximamente podrían realizar potenciales ataques terrestres.

“Hay pocas embarcaciones navegando, así que ahora llegarán por tierra en menor medida, y también serán atacadas en tierra”, declaró este miércoles 22 de octubre desde la Casa Blanca.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosVenezuelaGeopolíticaDonald TrumpTrumpNicolás MaduroMaduroCaribeCaracasAvionesBombarderosBombarderos B-1MundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Seremi de Salud RM instruye sumario sanitario en U. Finis Terrae tras denuncia de presunta experimentación humana

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Ministerio de Seguridad y Carabineros firman convenio por más de $4.000 millones en el marco del Plan Calles sin Violencia

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

5.
A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición
Chile

Kaiser repasa su agenda valórica y marca sus diferencias con sus contendores de oposición

Allanan domicilios por delincuentes que se hacían pasar por carabineros: habría al menos un detenido

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión
Negocios

Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

El alza de precios en EE.UU. se modera en septiembre y alivia las presiones sobre la Fed por la tasa

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá
Tendencias

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

La grave acusación del capitán de Lanús contra el árbitro tras el empate ante la U
El Deportivo

La grave acusación del capitán de Lanús contra el árbitro tras el empate ante la U

Mauricio Pellegrino se rinde ante el presente de Lucas Assadi

“Un final caliente y polémico”: en Argentina sufren con la remontada de la U contra Lanús

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo
Cultura y entretención

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972
Mundo

El caso del soldado F en Irlanda del Norte: Absuelto por un crimen durante el “Domingo Sangriento” de 1972

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80
Paula

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad