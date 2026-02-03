SUSCRÍBETE POR $1100
    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    La persona que resulte electa por el Consejo de Seguridad ejercerá el cargo por el periodo 2027-2031. Además de la expresidenta chilena, hasta el momento, serían al menos tres los candidatos que buscarían liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    La mañana del lunes 2 de febrero, el presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    De esta manera, la expresidenta competirá para suceder a António Guterres, quien actualmente se desempeña en el cargo.

    El ente encargado de elegir al próximo secretario general es el Consejo de Seguridad, mientras que quien resulte electo ejercerá el puesto por el periodo 2027-2031.

    La postulación de la exmandataria también fue respaldada por Brasil y México.

    “Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo, y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, declaró el presidente Boric este martes en un discurso.

    Y enfatizó: “Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”.

    Además de la expresidenta, hasta el momento, serían al menos tres los candidatos que buscarían liderar la Secretaría General de la ONU.

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Quién es Rebeca Grynspan y cuál es la experiencia con la que busca llegar a la Secretaría General de la ONU

    A principios de octubre de 2025, Costa Rica confirmó su respaldo a Rebeca Grynspan para que compita por el liderazgo del organismo.

    Grynspan es una economista costarricense que se desempeñó como vicepresidenta de su país en el periodo 1994-1998.

    Tiene una larga trayectoria en el sistema de las Naciones Unidas y en organismos internacionales, mientras que también ha sido una voz destacada en temas de comercio y desarrollo humano.

    Actualmente ejerce como secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Fue elegida para este cargo en 2021, momento en que se convirtió en la primera mujer en dirigir la organización.

    Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, trabajó en el servicio público de Costa Rica.

    Además de desempeñarse como vicepresidenta, ocupó cargos como ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales, y viceministra de Hacienda.

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet William Albors

    En agosto de 2025, la Asamblea General de la ONU extendió su mandato en el UNCTAD, “en reconocimiento a su liderazgo en la reforma” de la organización y “al fortalecimiento de su papel como voz global en favor del comercio y el desarrollo económico”.

    “Como secretaria general de la UNCTAD, ha estado al frente de negociaciones clave para enfrentar los desafíos mundiales del comercio y el desarrollo. Desempeñó un papel decisivo en los Acuerdos de Estambul, incluida la Iniciativa del Mar Negro, que permitió la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales, redujo los precios mundiales de los alimentos en un veintitrés por ciento y evitó que millones de personas cayeran en la inseguridad alimentaria”, se lee en un perfil oficial de la ONU.

    Junto con ello, Grynspan lideró el Grupo de Respuesta Global de las Naciones Unidas ante las Crisis de Alimentos, Energía y Finanzas, y ha representado a las Naciones Unidas en las cumbres del G20.

    Quién es Rafael Grossi y cuál es la experiencia con la que busca llegar a la Secretaría General de la ONU

    En diciembre de 2025, Argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU.

    Ejerce como director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cargo que asumió en diciembre de 2019.

    Previamente, se desempeñó como presidente designado de la Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 2020.

    Entre 2014 y 2016 ejerció como presidente del Grupo de Suministradores Nucleares (GSN). Se convirtió en la primera persona en ocupar la presidencia del organismo durante dos mandatos consecutivos.

    En 2015 presidió la Conferencia Diplomática de la Convención sobre Seguridad Nuclear y logró que se aprobara por unanimidad la Declaración de Viena sobre la Seguridad Nuclear.

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet Europa Press/Contacto/Alexander

    Un perfil oficial de la OIEA sostiene que esto último significó “un importante hito en el marco de los esfuerzos internacionales tras el accidente nuclear de Fukushima Daiichi de 2011”.

    En 2013 fue nombrado embajador de Argentina ante Austria y representante de Argentina ante el OIEA y otras organizaciones internacionales con sede en Viena.

    Entre 2010 y dicho año fue director general asistente para cuestiones de política y jefe de gabinete en el OIEA.

    Estos son solo algunos de los cargos que ha obtenido a lo largo de sus casi 40 años de experiencia.

    Grossi es doctor en Relaciones Internacionales, Historia Internacional y Política por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, del que también obtuvo su diploma de maestría.

    Quién es Ivonne Baki y cuál es la experiencia con la que busca llegar a la Secretaría General de la ONU

    Nació en Ecuador, pero tiene doble nacionalidad ecuatoriana-libanesa. Su postulación a la Secretaría General de la ONU fue presentada por El Líbano.

    Ivonne Baki fue cónsul honoraria en Beirut y luego en Boston, Estados Unidos. Posteriormente, ejerció como embajadora de Ecuador en Washington.

    Entre los procesos diplomáticos en los que ha participado se encuentran el Tratado de Libre Comercio de Ecuador con Estados Unidos, el proceso de paz con Perú y la Iniciativa Yasuní-ITT.

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Asimismo, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior, parlamentaria y candidata presidencial.

    Baki es cercana a líderes estadounidenses como Bill y Hillary Clinton, y Joe y Jill Biden.

    También tiene una relación cercana con el presidente Donald Trump, vínculo que se ha mantenido desde tiempos los que el abanderado republicano era dueño de la firma Miss Universo.

