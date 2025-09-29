SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Incorporar otros alimentos puede ayudarte a reducir riesgos de salud, ahorrar dinero y cuidar el medioambiente.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

La ciencia ha advertido sobre algunas desventajas de consumir carne roja y procesada: desde un mayor riesgo de enfermedades cardíacas hasta ciertos tipos de cáncer.

Frente a este escenario, expertos en nutrición insisten en que incorporar otras fuentes de proteína no solo mejora la salud a largo plazo, sino que también puede ser una opción más amigable con el medioambiente, e incluso, con el bolsillo.

El periódico The New York Times elaboró un listado de seis fuentes de proteína que no son carne roja ni procesada, recomendadas por distintos especialistas en nutrición.

1. Legumbres

Porotos, arvejas, lentejas o maní encabezan la lista. “Son asequibles, nutritivos y deliciosos”, afirmó al medio estadounidense Julia Wolfson, profesora en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

Media taza de lentejas cocidas aporta casi nueve gramos de proteína, además de fibra, antioxidantes, vitaminas del complejo B, hierro y potasio.

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

De hecho, algunos porotos contienen más antioxidantes que ciertos berries, destacó Sara Elnakib, dietista y experta en salud pública de la Universidad de Rutgers.

2. Huevos

Pese a la reciente alza en sus precios, los huevos siguen siendo una fuente de proteína económica y muy versátil.

Cada unidad aporta alrededor de seis gramos de proteína y apenas 70 calorías. Además, concentran nutrientes clave como vitamina B12, riboflavina y vitamina D.

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

“Son especialmente buenos para quienes son vegetarianos o desean incorporar más comidas sin carne”, señaló Wolfson.

3. Pescado

Las variedades más grasosas, como el salmón, las sardinas o las anchoas, se consideran alternativas más saludables que la carne. Una porción de 100 gramos de salmón contiene alrededor de 22 gramos de proteína.

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

“Consumir alimentos ricos en omega-3 se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, especialmente enfermedades cardíacas mortales”, afirmó Qi Sun, profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de Harvard.

4. Lácteos

La leche, el yogur y la ricota bajo en grasa son alimentos ricos en proteína de alta calidad, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas.

Una taza de leche aporta unos ocho gramos de proteína; dos tercios de yogur griego descremado llegan a los 18 gramos, y media taza de ricota bajo en grasa contiene unos 12 gramos.

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne Foto: Michael Blann / Digital Vision / Thinkstock.

“También son una buena fuente de calcio y vitamina D, nutrientes que muchas personas no consumen en suficiente cantidad”, explicó Alice Lichtenstein, profesora de la Universidad de Tufts.

5. Nueces y semillas

Las almendras, nueces, pistachos o castañas de cajú aportan entre tres y seis gramos de proteína por porción de 28 gramos, junto con fibra y grasas saludables.

Estos nutrientes son beneficiosos para la salud intestinal, el control del azúcar en la sangre y la salud cardiovascular, según la Dra. Wolfson.

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

En tanto, semillas como las de chía, lino, sésamo, cáñamo, calabaza o girasol concentran entre cinco y nueve gramos de proteína por la misma porción.

6. Granos integrales

Aunque muchos los asocian principalmente con carbohidratos, varios granos integrales aportan cantidades relevantes de proteína.

La quinoa, por ejemplo, contiene alrededor de ocho gramos por taza cocida, además de fibra y grasas insaturadas.

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne Foto: Andina.

Otros granos como la avena, el arroz salvaje, el trigo sarraceno, el teff, el mijo o el amaranto también destacan por su aporte de proteínas y minerales esenciales.

Lee también:

Más sobre:ProteínaCarneCienciaSaludAlimentaciónComidaNutriciónAlimentosNutricionistaVida sanaConsejosRecomendacionesListado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CChC dice que atraso de pagos del Minvu ha traído “serias consecuencias” para las operaciones de algunas empresas

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta
Chile

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos
Negocios

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Fiebre del cobre: inquietud por el suministro dispara proyección del precio a niveles jamás antes vistos

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne
Tendencias

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández
El Deportivo

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine

En vivo: Francia enfrenta a Sudáfrica y Noruega se mide ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición