Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Con el cielo nublado y reportes de una ligera llovizna, ¿se esperan lluvias en Santiago hoy? Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

Nicole Iporre
Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana? Foto: ATON.

Un cielo nublado y gris le dio los buenos días a gran parte de la Región Metropolitana. Incluso, algunas personas han reportado una ligera llovizna durante la mañana, lo que abre la pregunta de si hoy será un día de lluvia en Santiago, según el tiempo.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hoy la mínima fue de 9 °C y la máxima será de 22 °C.

La nubosidad es causada por un sistema frontal que desplazó hacia la zona central desde la costa. Pero, ¿podría dejar lluvia?

Esto es todo lo que dice el pronóstico del tiempo.

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?. Foto: ATON.

¿Habrá lluvia hoy en Santiago?

No hay lluvias pronosticadas para este miércoles, 15 de octubre.

El cielo se mantendrá nublado durante toda la mañana, producto de la nubosidad costera, y podría despejarse un poco en la tarde, para dejar temperaturas agradables cercanas a los 20 °C.

Este día de la semana será un “respiro”, antes del pronóstico de altas temperaturas para los días siguientes, donde se esperan temperaturas cercanas o de más de 30 °C durante al menos tres días.

Por tanto, aunque el cielo esté gris y con nubosidad, no caerán precipitaciones en Santiago.

Qué esperar del resto del día en Santiago

Esto es lo que pasaría durante este miércoles, según el pronóstico del tiempo.

  • Mañana: el cielo permanecerá nublado y gris, pero sin lluvia.
  • Tarde: el cielo comenzará a despejarse para quedar parcialmente soleado. Se sentirá una máxima de 22 °C.
  • Noche: el cielo se despejará y podría eventualmente llegar una nubosidad parcial. Estará templado, y se sentirán unos 10 °C.

