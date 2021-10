El reencuentro de Charly García con sus músicos chilenos: “Escuchamos su disco nuevo y se puso muy contento”

La foto, que circula desde ayer en las redes sociales de los músicos, es elocuente y está llena de detalles. Allí se puede ver a Charly García tendido en su cama, delgadísimo, sonriente, rodeado por el baterista Antonio “Toño Silva” y el guitarrista Kiuge Hayashida, dos de los tres instrumentistas chilenos que lo acompañan desde hace dos décadas.

No sólo es una de las imágenes más recientes que han aparecido del autor de Clics modernos, que mañana sábado cumple 70 años; también, la postal definitiva del abrazo y el reencuentro fraterno entre una de las sociedades más fructíferas e insospechadas surgidas a ambos lados de la cordillera.

“Anoche estuvimos con él, lo vimos después de casi dos años. Se puso muy contento”, cuenta Silva desde Buenos Aires, consultado por este encuentro con el ídolo del bigote bicolor, a quien él llama cariñosamente “el maestro”. El mismo que hace exactos 20 años lo vio tocando junto a Hayashida y el bajista Carlos González en un pub de Santiago -donde acompañaban en vivo a Miguel Piñera- y decidió reclutarlos tras sentenciar: “Estos tipos tocan mejor mis temas que yo”.

El salto a las grandes ligas fue inmediato y a los pocos meses el trío de chilenos estaba tocando con García en el mítico Luna Park de la capital trasandina. Luego vinieron las giras por Sudamérica, los shows juntos en el Movistar Arena de Santiago, las grabaciones juntos de Rock and roll YO (2003), Kill Gil (2010) y el recopilatorio en vivo 60x60 (2012). No se separaron más. Hasta que la pandemia lo cambió todo y dejó a los músicos locales sin posibilidad de volver a viajar a Argentina ni de participar en el próximo disco del ex Sui Generis.

El guitarrista chileno Kiuge Hayashida junto a tres leyendas del rock argentino: Fito Páez, Charly García y Juanse de Ratones Paranoicos (Foto: Facebook Kiuge Hayashida).

“Queríamos grabar todos juntos, pero por la pandemia no hemos podido ir a Argentina”, explicaba Hayashida a Culto hace algunos meses. “Además, a Charly no le gusta esto de tocar a distancia, él necesita que toquemos todos juntos, sentir que estamos lo más en vivo posible, a la vieja usanza”, comentó entonces.

Finalmente, con vacunas en los brazos y fronteras abiertas, se produjo el reencuentro. Y en el momento preciso, justo cuando García revoluciona a su país y alista su reaparición en escena por su cumpleaños 70, lo que ha motivado actividades oficiales y festejos de grandes dimensiones para este fin de semana en diversos puntos de Buenos Aires, incluyendo un tributo de Fito Páez en el Teatro Colón y un homenaje de cien artistas en el Centro Cultural Kirchner.

Para Silva y Hayashida, la efeméride significa también volver a ensayar los temas del “maestro” y subirse nuevamente a un escenario con él, por primera vez en la era Covid. Ayer, de hecho, ambos fueron parte de un homenaje que se le rindió al ex Serú Giran en Casa Patria Grande, en plena avenida 9 de julio. Y este domingo también estarán tocando en el parque Tecnópolis, como parte de una gran fiesta de dos días para celebrar la obra del autor de Los dinosaurios.

Mañana, además, después del megaevento en el Centro Cultural Kirchner -que se podrá seguir por stremaing-, Hayashida y Silva, como tantas otras veces, acompañarán a Charly en su festejo privado, que al igual que en años anteriores será en el hotel Faena de Puerto Madero, rodeado de colegas, amigos y música en vivo. El mismo recinto donde el músico ha expandido su propia mitología, donde alguna vez le tiró un vaso de whisky a la cantante islandesa Björk, y donde tiempo después se tropezó, se rompió la cadera, estuvo un año y medio sin caminar y compuso La máquina de hacer feliz, dedicada a Dios. O algo así.

“Él toca en el CCK el sábado y después nosotros vamos a tocar con él en su cumpleaños en el Hotel Faena”, detalla “Toño” Silva, confirmando de paso la presencia del propio homenajeado en el auditorio nacional del centro Kirchner, evento público y gratuito que mañana reunirá a figuras como Richard Coleman, Emmanuel Horvilleur, Celeste Carballo, Rosario Ortega, Hilda Lizarazu y la mexicana Julieta Venegas.

Finalmente, para el lunes, los chilenos fueron invitados por el artista para grabar todos juntos en un estudio bonaerense. “El lunes lo tenemos dedicado a Charly porque el martes 26 volvemos a Santiago”, cuenta el baterista.

¿Serán esas sesiones parte del nuevo disco que prepara García, el sucesor de Random (2017)? ¿O sólo un experimento para probar nuevas ideas y maquetas? Con el ídolo argentino nunca se sabe a ciencia cierta. De lo que sí puede dar fe “Toño” Silva es que el nuevo material del solista, que aún no tiene nombre ni fecha de salida, será un nuevo renacer discográfico para el compositor inmortal.

“Escuchamos el disco nuevo y está buenísimo. Me gustó mucho, es muy arriba muy up. Está muy bueno, las letras... y con una onda muy positiva”, comenta.