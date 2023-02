“Era un drama histórico y ahora se ha estrellado contra el presente”: Helena Bonham Carter afirma que The Crown debería terminar

En una entrevista publicada el pasado domingo por el periódico The Guardian, la actriz Helena Bonham Carter se refirió a la serie biográfica sobre la familia real británica The Crown, manifestando su opinión de que debería concluir. La actriz, que interpretó a la Princesa Margarita en las temporadas 3 y 4, se encuentra promocionando una nueva producción, Nolly, la que relata la vida y obra de la actriz Noele Gordon.

Inicialmente se le pidió su opinión con respecto a En la sombra, la autobiografía publicada recientemente por el Principe Harry que ha causado diversas reacciones, pero prefirió no responder. Luego, tras ser preguntada sobre las facilidades para escribir la serie de aquí en adelante considerando que su trama se acerca a la época más polémica de la familia real, expresó: “Debería tener cuidado aquí también, pero no creo que deban continuar, en realidad. Estuve en esa serie y me encantaron mis episodios, pero ahora es muy diferente. Cuando comenzó The Crown, era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente. Pero eso depende de ellos.”, respondió.

No es primera vez que la actriz se refiere a la historicidad de la serie británica. Hace tres años, afirmó en un podcast que la serie tenía la responsabilidad moral de decir a la audiencia que todo era una dramatización. “Está dramatizado. Lo siento con mucha fuerza, porque creo que tenemos la responsabilidad moral de decir: ‘Esperen chicos, esto no es... no es un drama-doc, estamos haciendo un drama’. Entonces, son dos entidades diferentes”, señaló en aquella oportunidad.

Sus dichos recientes se suman a los realizados por varias entidades en los últimos años con respecto a la historicidad de la serie. En noviembre de 2020, el gobierno del Reino Unido pidió que Netflix advirtiera sobre su carácter ficticio antes de cada capítulo, a lo que el gigante del streaming se negó.

La controversia se reactivó en octubre del año pasado, luego del fallecimiento de la reina Isabel II. La actriz Judi Dench, cercana a la familia real, publicó una carta opinando que la serie “cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesta a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”, y volvía a pedir un disclaimer.

Los productores de la serie finalmente cedieron a las exigencias. Hoy, en la descripción de la serie dentro de la plataforma de streaming, se puede leer “esta dramatización, inspirada en hechos reales, relata la vida de la reina Isabel II y los sucesos políticos y personales que han definido su reinado”.

La sexta temporada se encuentra actualmente en la fase de producción, y la información que se ha liberado al público ya ha recibido algunas críticas; en particular, la decisión de sus creadores de ilustrar la muerte de la Princesa Diana. Aún no se ha confirmado una fecha de estreno.