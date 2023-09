Festival de Autores Santiago: El destacado encuentro literario que reúne desde Isabel Parra hasta Nicholas Sparks

Más de 105 millones de ejemplares ha vendido Nicholas Sparks. El autor de best sellers no sólo es un nombre reconocido a nivel mundial por sus novelas, sino que, además, por las adaptaciones cinematográficas que se han hecho: A walk to remember (2002) -con Mandy Moore y Shane West-, The notebook (2004) -protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling- o Dear John (2010) -junto a Amanda Seyfried y Channing Tatum en el reparto- , son algunas de ellas. Por eso es que Sparks cuenta con la trayectoria para ser uno de los grandes invitados en la nueva edición del Festival de Autores de Santiago que se realizará en octubre. Allí el escritor estadounidense estará presentando su última publicación Dreamland (2022).

Pero no será el único nombre internacional que participará de uno de los encuentros literarios más importantes del país. André Aciman, la mente detrás de Call me by your name (2007) -libro que en 2017 se convirtió en un filme protagonizado por Timothée Chalamet bajo la dirección de Luca Guadagnino- y la escritora de superventas de literatura infantil Marie Lu también serán parte del festival.

André Aciman será parte de los invitados a la Feria de Autores Santiago.

El evento es organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, Seguros Sura y el apoyo de la Corporación Cultural de Las Condes. Bajo el lema “Lee sin fronteras”, se han preparado actividades que contemplan firma de libros, presentaciones, talleres, charlas y conversatorios relativos a la inteligencia artificial y la salud mental infantojuvenil.

“Preparamos todo este año un FAS fortalecido, que nos permita ampliar nuestro público, seguir fomentando la lectura y potenciar el valor del libro en el desarrollo social” dice María Angélica Zegers, presidenta de la Corporación del Libro y la Lectura. “Vienen escritores de reconocimiento mundial como Nicholas Sparks y André Aciman; presentaremos una camada de autores juveniles que tienen muchísimos seguidores; también daremos cabida a diversas temáticas. El FAS es una invitación a conectarnos con el placer de leer y de compartir con otros”, añade.

“Nos parece relevante poner al alcance de toda la comunidad los autores más destacados del momento y esperamos que esta segunda versión del FAS consolide a Las Condes como la casa de este gran hito cultural. Así, podremos proyectarnos en el tiempo para crecer en forma y contenido”, señala Martín Vial, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Las Condes.

Más de 100 autores

Además de Sparks, Aciman y Marie Lu, el listado de invitados que agrupa la edición 2023 del FAS abarca a representantes de distintos géneros y temáticas. De Chile, por ejemplo, estará presente el Premio Nacional de Humanidades 2023, Gastón Soublette. En el evento, presentará el libro Pablo Neruda, el profeta de América. La cantautora Isabel Parra también participará del encuentro para mostrar Libro de mis canciones.

El recientemente nombrado Premio Nacional de Humanidades también será parte del evento.

Otro nombre que será parte de FAS 2023 es el de la escritora nacida en Argentina, criada en Chile y radicada actualmente en España, Emma Sepúlveda. Durante su participación hablará de su publicación Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, una novela histórica donde se sumerge en el mundo de Colonia Dignidad para contar la realidad de mujeres que habitaron el lugar.

Eduardo Sacheri, el argentino detrás del libro que dio origen a El secreto de sus ojos, la película trasandina que en 2010 obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera, también es uno de los invitados al festival.

Al evento se sumarán superventas nacionales que incluyen a autores como Lita Donoso, Lily del Pilar, Daniel Mansuy, Mirko Macari, José Maza, Gonzalo Blumel y los influencers de educación financiera Francisco Ackerman y Javier Quiroga.