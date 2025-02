La nueva guerra de Javier Milei con la música argentina y la respuesta del mandatario a María Becerra y Lali Espósito

Javier Milei suma una nueva polémica contra artistas trasandinos. Ahora por su papel en la difusión de la criptomoneda $LIBRA, la que terminó en una estafa multimillonaria para muchos argentinos y generando una ola de críticas de distintos lados. A raíz de esto, fueron varios los cantantes que se manifestaron en contra del mandatario el pasado domingo 16 de febrero, durante la realización del festival Cosquín Rock en Córdoba, Argentina, uno de los más célebres y convocantes del país.

Uno de los más destacados fue Andrés Ciro Martínez, el líder de Los Piojos. Durante su presentación, el vocalista modificó parte de la letra de la canción Llevátelo y, sin aludir directamente a Milei, cantó: “Tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad”.

La letra original dice: “Tienen tantas mentiras, tanta cocaína, tanta libertad”. La pequeña modificación se volvió viral en las redes sociales.

La de Los Piojos no fue la única manifestación en contra de Milei durante el Cosquín Rock. Después de cantar Colocao, escoltada por sus bailarines en el escenario, Nicki Nicole se sumó a los artistas que expresaron su apoyo al rapero Milo J. “Con la música no”, sentenció la cantante desde el escenario. Esto debido a que en la última semana, la Justicia suspendió un recital del artista en el Museo Sitio de Memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y su madre -mánager del joven-, Aldana Ríos, denunció censura.

“Si tocan a uno saltamos todos”, dijo Dillom antes de cantar Mi peor enemigo y en defensa de María Becerra y Lali Espósito. “El que se mete con María BCRA, se mete conmigo. ¿Escucharon?”, agregó usando el apodo que Javier Milei le puso a la intérprete de Miénteme.

Esto porque Becerra se vio involucrada en una polémica con el presidente argentino luego de que durante un show le reclamara al gobierno una mayor intervención en el combate de los incendios en la Patagonia.

“Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo. Debe ser como Ladri Depósito (en referencia a Lali Espósito), que habla según quién le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. ¡CIAO!”, le respondió en ese entonces el mandatario.

La respuesta de Javier Milei

El periodista Jonatan Viale le preguntó durante una entrevista en ¿La Ves?, por el apoyo que los artistas entregaron a María Becerra y Lali Espósito en el festival Cosquín Rock y el Presidente de Argentina ratificó los apodos que les puso a ambas: “Lali Depósito” y “María BCRA”.

Además, se refirió a la modificación en la letra realizada por Andrés Ciro Martínez. “No tengo nada contra los artistas. De hecho, festejo el arte. Yo tuve una banda de rock, no tengo nada contra los artistas. Lo que yo digo es que si vos sos artista, vos vivís de ofrecer tu producto al prójimo. Ahora, si vos para vivir del arte necesitás un subsidio del Estado vos no sos un artista, sos un empleado público. Y si además sos un instrumento de propaganda política, vos estás haciendo política, no estás haciendo arte”, sentenció Milei.

Luego, fue abordado por la polémica con María Becerra y su llamado a una colecta por los incendio en El Bolsón: “También va a un lugar que promueve el Estado e invita a participar. Lo peor de todo en el caso de chica BCRA es que miente. Primero porque a la luz del desastre que hubo durante el kirchnerismo, se iba a invertir un montón de plata y no hicieron nada. Nosotros sí hicimos una reconversión del tratamiento en todo lo que tiene que ver con el fuego. Está divulgando una mentira”.