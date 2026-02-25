“Estaba en mi casa jalándome el muñeco”: Esteban Düch se ríe de George Harris en Viña 2026

La tercera noche del Festival de Viña 2026 está desarrollándose con una rutina del humorista venezolano Esteban Düch, quien está sacando risas a una Quinta Vergara que espera ansiosa a NMIXX.

Habías altas expectativas en torno al show de Düch por el precedente que sentó la rutina cómica de George Harris en Viña 2025, muy cuestionada y pifiada por el público de esa edición.

Düch se aprovechó positivamente ese punto y abrió su show en Viña 2026 haciendo referencias a la presentación de Harris. El comediante sacó risas con alusiones a las bromas que hizo su compatriota el año pasado y las pifias que recibió.

Dedvi Missene

“Ustedes saben que el año pasado pasaron cositas. Yo no esperaba que me invitaran al festival. Me llamaron al teléfono de disco un día de noviembre, que todos tenemos uno en nuestra casa”, fue el primer remate de Düch, quien aludió a la ingrata broma del teléfono de Harris.

“Cuando llegó esa llamada no me la esperaba porque yo estaba en mi casa tranquilo jalándome el muñeco antes de que eso pasara“, remató el humorista, haciendo un último guiño a su compatriota antes de continuar con su rutina.