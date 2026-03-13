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    Gepe invita a Cancamusa en su show en Lollapalooza

    Los artistas nacionales interpretaron Dopamina y Alfabeto durante su presentación en el escenario Cenco Malls. Cancamusa se desempeñó en canto, guitarra y batería.

    Por 
    Daniel Cañete
    Gepe invita a Cancamusa en su show en Lollapalooza

    Gepe invitó a Cancamusa durante su presentación en el Cenco Malls Stage en Lollapalooza Chile 2026. Los músicos nacionales tocaron dos canciones: Dopamina y Alfabeto.

    La artista apareció con una flamante guitarra blanco y roja para interpretar Dopamina. Esta canción es la única colaboración de su álbum homónimo, lanzado en 2025.

    Al terminar, Gepe le agradeció por haberlo considerado en su disco. Después le dijo al público: “Grande Musa, esto no ha sido todo”.

    Luego, Cancamusa –actual baterista de Los Bunkersse ubicó en la batería y pasaron a interpretar Alfabeto, parte del disco Audiovisión (2010).

    Los artistas sellaron ese momento con un abrazo y mientras la multinstrumentista recibía los vitoreos del público. Gepe pasó a presentar a los miembros de la banda y continuó su show.

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