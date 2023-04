Boric en su primera Enade como mandatario: llamó al diálogo y a ceder posiciones para lograr un pacto tributario

Cerca de las 9 de la mañana de este jueves Gabriel Boric arribó hasta el centro de eventos Metropolitan Santiago (ex CasaPiedra) en la comuna de Vitacura, para asistir a la cumbre empresarial Enade 2023, por primera vez en calidad de Presidente de la República. En la entrada fue recibido por la presidenta de Icare -organizador del encuentro-, Karen Thal, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.

Al interior del recinto lo esperaban unas 1.500 personas. Entre ellos estaban presentes 10 ministros; dos exmandatarios, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera; además de gobernadores regionales, alcaldes, dirigentes gremiales y sindicales, seis rectores de universidades y empresarios.

La presentación del mandatario duró cerca de una hora y fue aplaudido por los asistentes en ocho pasajes de su discurso.

Boric tomó la palabra luego que expusieran Thal y Mewes, quienes le plantearon desafíos en materia de crecimiento, unidad y combatir la crisis de seguridad que vive el país, junto con aprobar una reforma tributaria “razonable”. En esa línea, Thal le pidió ser el Presidente de la unidad.

“Usted tiene en sus manos la oportunidad de ser el Presidente que una a Chile, tras un largo devenir de desencuentros, fracturas y antagonismos. Usted es joven, y por ello puede acercar a generaciones que pensamos distinto. Tiene la oportunidad histórica de liderar un proceso que permita trabajar en unidad, cerrando también las brechas de la polarización en la política”.

Ante estos mensajes, el Presidente comenzó su alocución con un tono cercano, pero franco. “Me siento con una gran responsabilidad al hablar en este foro. Por mi trayectoria y mis ideas a muchos de quienes están aquí presente les puedo generar suspicacias. Les confieso que yo también las tengo con ustedes, pero en el ejercicio de un año de gobierno he podido confirmar con total certeza de que hay algo que ante cualquier diferencia nos une y nos permite trabajar, que es el amor profundo hacia Chile”.

Y siguió señalando que “no me cabe ninguna duda que los empresarios no son personas movidas sólo ni principalmente por la codicia, como algunas veces se caricaturiza. Por mi parte, les puedo asegurar que mi generación y nuestro gobierno no somos personas que están movidas únicamente por el poder o el romanticismo voluntarista que es ajeno a las necesidades de la economía y de la empresa”.

Por eso, Boric invitó a que “no nos dejemos llevar por los prejuicios, tratemos de mirarnos con empatía, también con clemencia. No me cabe ninguna duda que si lo hacemos podemos trabajar juntos por el bienestar de nuestro pueblo y por el futuro de Chile”.

Recordó que “teníamos una situación desbordada en materia de inmigración ilegal en el norte y una violencia creciente en el sur, que parecía, en ese momento, imposible de detener. Dos amenazas que se venían acumulando desde hace años y para las cuales el Estado en su conjunto, más allá de responsabilidades particulares, porque acá no se trata de apuntar con el dedo y la responsabilidad hoy es nuestra, no estaba lo suficientemente preparado”.

En su discuso también se refirió al proceso constitucional. “Nos encontrábamos en medio de la Convención Constitucional que, como sabemos, no logró con su propuesta conectar con la mayoría de Chile y en donde el diálogo entre quienes piensan distinto fue difícil y escaso”. Y en ese momento fue cuando recogió las palabras de la presidenta de Icare, quien lo llamó a generar el camino para que esta vez se someta a votación una propuesta de nueva Constitución que logre amplio apoyo y también a impulsar reformas que sean aprobadas con un respaldo transversal. Ante esto Boric dijo que “me uno a los sueños de Karen de la Constitución”, momento en que recibió el primer aplauso de la jornada.

El segundo aplauso fue cuando habló de la gestión económica del gobierno. “Se logró evitar la crisis económica que muchos anunciaban. La economía se está recuperando con un admirable equilibrio fiscal y esto no es producto de una sola cosa, es el resultado de la disciplina y el trabajo de todo el gobierno y por cierto del ministro de Hacienda, Mario Marcel y su equipo”.

Además, en su presentación dijo que “estamos retomando el control de las fronteras en el norte, hace poco estuve en Colchane conversando con militares, carabineros y vecinos de la zona. Sabemos que sin fronteras seguras no hay Estado que resista, para esta misión pedimos junto al Parlamento apoyo a las Fuerzas Armadas, a quienes agradezco su dedicación y sentido patriótico, que han tenido en conjunto con Carabineros y autoridades locales respuesta ejemplar”. Ahí recibió el tercer aplauso.

20/04/2023 PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA DE ENADE 2023 FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Cambio de rumbo

En su presentación también abordó las críticas que han recibido él y su gobierno por los cambios de opinión que han tenido durante su administración, en relación a lo que decían cuando no estaban en el Ejecutivo. “¿Hemos aprendido, entonces? Obvio que sí, hemos aprendido en el camino. ¿Hemos tenido que corregir en el camino? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso, me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que embista tozudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino? No me imagino que ustedes en sus empresas confíen en ese tipo de liderazgo, en liderazgos mesiánicos”, planteó, sumando con ello su cuarto aplauso en el discurso.

Y enfatizó que “la inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta o del mesías, y yo no soy ninguno de ellos”.

Entre sus logros, destacó que “lo más emblemático quizás, tal como en su momento fue la creación del Pilar Solidario o el avance a la gratuidad de la expresidenta Bachelet, ha sido hasta el momento la reducción de la jornada laboral progresiva a las 40 horas. Una medida que va a ayudar a reforzar las familias, es una medida profamilia. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos cuentos más se alcanzarán a leer en la noche gracias a medidas como esta?“.

En esa misma línea prosiguió: “Siempre nos preguntamos ‘por qué fracasan los países’, es una buena lectura el libro, pero el acuerdo por las 40 horas creo que es un gran ejemplo también de cómo avanzan los países, porque fija una ruta, que vamos a tener que dialogar para poder sacar adelante las reformas, en donde nadie va a conseguir el 100% de lo que era su posición inicial, pero por el bien de Chile, como decían Karen y Ricardo, debemos ponernos de acuerdo”.

Su mensaje tuvo varios pasajes de llamados a consenso y acuerdos. Uno de ellos fue cuando abordó la reforma de pensiones: “La reforma de pensiones que presentamos al Parlamento, después de un diálogo social, mantiene la heredabilidad de los fondos y la posibilidad de elegir quién invierte los fondos ahorrados. Y, por lo tanto, la titularidad de los mismos. Todos vamos a tener que ceder respecto a nuestras posiciones iniciales, pero ahí cuando hacemos la interpelación al del frente es importante preguntarnos en qué estamos cediendo nosotros”.

Apuntó que “es muy relevante el insistir en que en una democracia los caminos para llegar a acuerdos son, quizás, más ripiosos, más difíciles, un poco más lentos, pero valen la pena, la democracia vale la pena. Y tenemos que demostrar que esta es efectiva”.

20/04/2023 PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA DE ENADE 2023 FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Reforma tributaria: ¿ Qué les gusta?

En su discurso el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, comentó que se debe tener presente que la reforma tributaria que se realice debe afectar lo menos posible el crecimiento económico y la inversión, por ello, enfatizó, “el impuesto a las utilidades retenidas y el impuesto al patrimonio no debieran incluirse en el pacto fiscal”. Minutos después Boric le preguntó al presidente de la CPC: “Qué parte de la reforma tributaria sí les gusta para que podamos empujarla con más fuerza y en qué parte estamos cediendo cada uno”. También planteó la “necesidad de que en particular las personas con mayores ingresos contribuyan más. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Tengo la convicción de que sí”.

Otro punto que hizo fue que “ha sido muy difícil generar un consenso que nos permita aprobar la ley del royalty minero, con un lobby en contra del Consejo Minero muy duro. (...) Dicen que no es el momento, pero yo me pregunto cuándo es el momento de distribuir la riqueza que todos generamos. Tengo la convicción de que eso no es incompatible con crecimiento y desarrollo sostenible, sino que complementario”.

Agregó que “el crecimiento es base importante del desarrollo para una distribución más justa y más rica. Ahora es importante preguntarnos por qué hay una desafección de la ciudadanía a este modelo de crecimiento. La cohesión social es fundamental para poder permitir el crecimiento. Pero soy optimista, sinceramente optimista” y enfatizó que Chile tiene “tremendas oportunidades”, donde recibió su quinto aplauso de la jornada.

Y ante el planteamiento que realizó Thal. de que sea el Presidente que una a los chilenos, Boric, dijo que lo asumía, concitando su sexto aplauso.

También fue celebrado con un séptimo aplauso de la audiencia su comentario sobre la conversación que mantenían en la primera fila del público el ministro Mario Marcel con la senadora Ximena Rincón, donde señaló que ojalá eso fuera parte diálogo que se requiere, ya que en ese momento el Presidente hablaba sobre la necesidad de lograr acuerdos en las grandes reformas.

Finalmente, fue aplaudido por el público presente en el encuentro en la última parte de su discurso, en la que se refirió a los esfuerzos en materia de seguridad pública.

Para finalizar, dijo que “en síntesis, lo que estamos diciendo es certezas por certezas: el sector privado demanda certidumbres para invertir, el pueblo demanda certidumbres para vivir. Podemos encontrar perfectamente, con la voluntad que aquí ha sido expresada, un camino conjunto para lograr ese compromiso”.