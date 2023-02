Nuevo impasse con Argentina: Boric pide respeto tras firma de Fernández en carta con críticas a la justicia chilena

“Improcedente”. De esa forma calificó la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, la carta firmada por 40 líderes del Grupo de Puebla, foro político integrado por personeros de la izquierda latinoamericana, entre los que figura el Presidente de Argentina, Alberto Fernández. En ella cuestionan a la justicia y fiscales chilenos en medio del caso SQM, escándalo político de corrupción por financiamiento ilegal de la política que ha sido investigado por más de ocho años.

En el texto, los firmantes sostienen que los “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo (...), volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.

Los líderes del Grupo de Puebla también abordaron específicamente la situación del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien es cercano a Fernández y está acusado por el Ministerio Público de delitos tributarios en una de las aristas del caso SQM. Los adherentes a la carta apuntan a que el exabanderado presidencial “viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco (Enríquez-Ominami) ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.

Al respecto, la canciller Urrejola dio a conocer la mañana de este jueves que habló con el embajador argentino, Rafael Bielsa. “Lo primero que hice fue conversar con él sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia (Luis Cordero). Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”, declaró la secretaria de Estado. En esa línea recalcó que “el gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, y nos parece que son impropias las declaraciones”.

Consultada sobre cómo se configurarán las relaciones con Argentina luego de la misiva, Urrejola sostuvo que “sin desconocer que nos parecen improcedentes las declaraciones de esa carta, eso no afecta la relación bilateral con Argentina, que está muy robusta”.

Además, aclaró que respecto de lo sucedido con Bielsa, “el propio Presidente Fernández hizo referencia a aquella situación y esto es otro tema donde obviamente hay diferencia, sobre la improcedencia de las declaraciones e inmiscuirse respecto del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público. Pero quiero reiterar que las relaciones bilaterales son mucho más que estos eventos que estamos conversando”.

A los cuestionamientos a Fernández se sumó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostuvo que la carta “desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno. La leería como apoyo político a Marco Enríquez-Ominami, pero desde lo institucional su contenido es improcedente”.

Más tarde, el propio Presidente Boric, quien se encontraba en terreno a raíz de los incendios, se refirió al tema. Desde Punta Lavapié, en la Región del Biobío, el Jefe de Estado manifestó que “yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”.

Y agregó: “Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”.

La respuesta inicial del gobierno levantó críticas en la oposición. El excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) manifestó en sus redes sociales que fue “muy débil la respuesta de Cancillería a la inaceptable intromisión del Presidente de Argentina en nuestro país. La política exterior chilena esta gravemente debilitada y es una amenaza para la seguridad nacional”.

El excanciller Heraldo Muñoz, por su parte, se refirió al nuevo impasse con Argentina. En entrevista con Emol TV sostuvo que “Alberto Fernández está girando a la cuenta abierta por el audio filtrado donde se critica y se agravia al embajador de Argentina. Nada es gratis en relaciones exteriores y por eso el Presidente argentino en su momento dijo que este era un incidente menor, no le atribuyó importancia. Ahora seguramente espera una reacción semejante después de esta intervención en la justicia interna de nuestro país. Todo tiene su consecuencia”.

Los otros conflictos con Argentina

No es primera vez que Chile y Argentina tienen roces durante la administración del Presidente Gabriel Boric. El primero de ellos se dio cuando el Mandatario aún no cumplía un mes en el cargo. Ocurrió luego de que la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, se refiriera a la Macrozona Sur como wallmapu. Desde el país vecino hicieron ver a la exsecretaria de Estado que el término no solo abarca dicha zona, sino también las provincias transandinas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza, La Pampa, una parte de Córdoba e incluso Buenos Aires, la capital del país. Por lo mismo, algunos de sus políticos alegaron una “grave intromisión” en su soberanía nacional.

Ante los cuestionamientos, Siches se excusó y enfatizó que el uso del término “está enfocado a nuestro territorio nacional”, gesto que, en esa oportunidad, fue valorado desde Cancillería argentina.

Entre los roces más recientes, el mes pasado Urrejola envió un mensaje a su par argentino, Santiago Cafiero, para transmitir el profundo malestar del gobierno chileno por los dichos emitidos por el embajador de ese país, Rafael Bielsa, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En esa oportunidad, el diplomático cuestionó que la administración de Boric no le hubiese notificado previamente la decisión de rechazar el proyecto minero Dominga.

“Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado”, dijo Bielsa esa vez.

Sus dichos no cayeron nada bien en el gobierno, debido a que consideraron que no correspondía cuestionar una decisión que es autónoma de la institucionalidad chilena.

El episodio de mayor tensión ocurrió días después, cuando desde el equipo de la ministra Urrejola se filtró por error el audio de una reunión privada en que ella dijo, entre otras cosas, que “(Bielsa) hace lo que quiere cuando tiene ganas, ¿y la explicación es que está loco?”.

Ante los cuestionamientos, el propio Fernández debió pronunciarse e intentó desdramatizar la situación. “Tampoco le asigno ninguna relevancia a lo que están diciendo (en el audio)”. En la misma línea, el Presidente Boric afirmó, en el marco de la cumbre Celac de la que participaban ambos mandatarios, que “estamos en excelente pie en nuestras relaciones con la hermana República de la Argentina, tuvimos una muy buena conversación con el Presidente Fernández y con el canciller Cafiero (...)”, aseguró en la oportunidad.