Presión por lista única: PPD advierte que “convicción” de ir por separado “no se transa por cargos en el gobierno”

Al cierre de esta edición, el exsenador PPD Guido Girardi debía estar encontrándose cara a cara con el Presidente Gabriel Boric.

¿La razón? En La Moneda se desarrollaba la comida privada ofrecida anualmente por el Presidente de la República a los científicos y académicos participantes del Congreso del Futuro. La asistencia de Girardi -organizador y fundador del evento- no pasó desapercibida, menos en la semana donde el exparlamentario se ha enfrentado en duros términos al gobierno y a la representación de su partido en él. “Más allá de las diferencias que hemos tenido, este evento es un tema institucional”, señaló a La Tercera horas antes de acudir a Palacio.

El patio donde el Presidente Boric recibirá a los participantes del Congreso Futuro.

A inicios de esta semana -en medio de las tratativas por las listas electorales del oficialismo- y en entrevista con Cooperativa, el exsenador aseguró que la gente que votó históricamente por la Concertación y que estaría dispuesta a apoyar al Socialismo Democrático en la próxima elección de constituyentes no apoyaría una lista liderada por el PC y el Frente Amplio. “Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa va a ser ‘la lista del indulto’”, dijo.

Previamente Girardi ya había hecho un duro su diagnóstico sobre la coexistencia de las coaliciones de gobierno. La semana pasada, en una reunión privada del partido, a la que tuvo acceso este diario, dio por perdida la elección de consejeros constitucionales. Según él, “la derecha ya tiene en su bolsillo el 60% y podría tener más”, y también planteó que “en el Frente Amplio y el PC no nos quieren (...). Nosotros somos marginales en este gobierno (...), no nos consideran”.

Si antes de los dichos del exsenador ya había una tensión implícita en la alianza de gobierno, luego de que la directiva del PPD notificara que optará por dos listas -sujeto a ratificación de su consejo, el próximo 28 de enero-, su arremetida tensionó aún más el escenario de la frágil unidad entre las coaliciones. E incluso, con un llamado telefónico en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, le reclamó a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien sí salió al paso de Girardi y calificó sus expresiones como “caricaturas” que dañan el debate entre los partidos.

Así las cosas, en La Moneda y en parte del oficialismo comenzó a trascender la tesis de la “moneda de cambio”, que supondría que el PPD se allanaría a un solo pacto electoral con la condición de que Boric ceda a la demanda de mayor representación del Socialismo Democrático en el gobierno.

Sin embargo, la tarde de ayer, haciéndose cargo de estas versiones, la propia Piergentili golpeó la mesa con un escueto tuit. “Las convicciones no tienen precio ni se transan por cargos en el gobierno”, escribió en esa red social. Y es que en el PPD afirman que la tesis de la “moneda de cambio” molestó a la directiva, desde donde apuntaron -en privado- a un intento de La Moneda por presionar por una lista única. En Apruebo Dignidad, en tanto, plantearon que aunque defienden la lista única y esperan un cambio de parecer del PPD, un movimiento en esa dirección “marcaría un pésimo precedente” para el Ejecutivo.

“No se trata de cargos. Ni por un millón de cargos. La opción electoral viene de convicciones profundas en el partido, de su identidad (...). El momento de esos ‘cariñitos’ pasó hace muchas semanas”, dice un alto dirigente PPD.

Requerida por La Tercera, Piergentili profundizó en su molestia. “El planteamiento del PPD, tal como he dicho desde el primer día, es que -precisamente- por nuestra lealtad al gobierno creemos que es un imperativo ampliar la base social y política de apoyo. Dos listas permite eso y una lista reduce esa posibilidad. ¿En qué minuto se instala que esto es una forma de ‘negociar’ cargos? Yo no lo sé. Lo que yo he representado es la opinión institucional del PPD y me parece una ofensa que se instale esa idea”, aseveró.

Incluso el exministro Francisco Vidal -firmante de una misiva dirigida a Piergentili donde deslizan que un solo pacto electoral es la opción más favorable- defendió que son discusiones que van por carriles separados. “Este no es un tema ni una ‘estrategia’ de cargos. En el tema electoral, los dados están echados y será el consejo nacional del partido el que definitivamente dirá si vamos en una o dos listas”, comentó.

Ruido en el gabinete

La posibilidad de que se apure un cambio de gabinete en los próximos días se ha instalado en varios ministerios del gobierno. Sobre todo en carteras cuyas gestiones han sido evaluadas como débiles por parte de La Moneda, entre ellas, la liderada por Julieta Brodsky (Cultura), Marcela Hernando (Minería), Alexandra Benado (Deportes) y Juan Carlos García (Obras Públicas).

La tarde de este miércoles, el nerviosismo en algunas de esas reparticiones se instaló, sobre todo, en vista de que el Presidente convocó a sus ministros a un comité político especial para este jueves que, de forma inusual, se realizará en Cerro Castillo. Además, generó ruido en algunas reparticiones que se cancelaran actividades programadas con anticipación de algunos secretarios de Estado con el Mandatario.

En La Moneda hay claridad de que se concretará un cambio a nivel de subsecretarías -donde debería compensarse al Socialismo Democrático- antes del 31 de enero. De hecho, presidentes de partido de Apruebo Dignidad como Juan Ignacio Latorre (RD) y Diego Ibáñez (CS) han abordado este tema con el Mandatario en las últimas horas. Lo que niegan rotundamente desde La Moneda es que estén negociando otros cargos en favor de esa coalición para que sus partidos -PPD, PS, PL y PR- cedan en competir en una sola lista para el Consejo Constitucional.

El Presidente está por que sus dos coaliciones compitan de manera unitaria, aumentando así su rendimiento y no, como ha planteado el PPD, que busquen fortalecer proyectos individuales inscribiendo pactos diferenciados.

La posibilidad de que se apuren ajustes ministeriales o de subsecretarios, según admiten en el oficialismo, se refuerza además por la presión que tienen algunos partidos por encontrar cuadros competitivos en sus filas de cara esos comicios, pero también para la Comisión Experta. De hecho, en el PC, por ejemplo, suena con fuerza pedir que se libere al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para integrar ese último organismo.