Quórum 4/7: Boric emplaza a la derecha e intenta alinear al oficialismo contra iniciativa DC tras respaldos del PS y PPD

En medio de las declaraciones cruzadas que ha generado el proyecto de los senadores decé que busca rebajar el quórum para reformar la actual Constitución, el Mandatario endureció su postura, sobre todo contra Chile Vamos, respecto a la idea de un plan b y le recalcó a su propia coalición que solo hay dos opciones en el plebiscito del 4 de septiembre: Apruebo o Rechazo. "No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esta alternativa”, dijo el Presidente en momentos que algunas voces del Socialismo Democrático adelantaron su respaldo a la iniciativa.