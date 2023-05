Virus respiratorios: ocupación de camas pediátricas UCI llega a 91% y Salud vuelve a descartar reprogramación de vacaciones de invierno

La circulación del Covid-19 hizo que muchos otros virus desaparecieran del mapa debido al uso de mascarillas y a restricciones como el aislamiento. Sin embargo, el año pasado los virus respiratorios reaparecieron y durante los meses más fríos del año volvieron a circular enfermedades como la influenza y el virus sincicial. Los centros asistenciales colapsaron, incluso las vacaciones escolares de invierno se adelantaron y se extendieron a 25 días para hacerle frente a la situación, pues afecta principalmente a la población escolar.

Este año puede ser similar o peor. Y es que las cifras ya dan cuenta de que la presencia de virus respiratorios diferentes al Covid-19 va en aumento, incluso más rápido que en 2022. Y es que, además de que la circulación aumentó un 53,1% respecto del año pasado, también lo hizo un 81,57% en comparación al 2019, un año prepandémico.

En comparación con los años anteriores, los informes del Instituto de Salud Pública (ISP) también dan cuenta de un aumento en la hospitalización. El análisis más reciente informa que de 1.603 personas hospitalizadas, 738 dan positivo para algún virus respiratorio, tres veces más que un año normal, pues en 2019, para la misma semana epidemiológica, se registraron 798 pacientes internados, de los cuales 244 tenían la confirmación del virus.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, sostuvo que “las hospitalizaciones de urgencia por causas respiratorias han registrado un alza del 15,4% respecto a la semana previa, especialmente en niños menores de 4 años lo que ha aumentado la demanda de camas pediátricas de mayor complejidad. De hecho, la ocupación de camas pediátricas UCI llega al 91%, mientras que hace una semana era del 83% y catorce días atrás era del 76%”.

Respecto a las medidas que están tomando, las autoridades sanitarias aseguran que “se cuenta con mayor presupuesto respecto a los años prepandémicos, contamos con más $ 37 mil millones para enfrentar las estrategias infantiles. Todos los servicios están reconvirtiendo camas de adultos hacia infantiles, complejizando las camas de baja a mediana y alta complejidad”.

Eso sí, el presidente regional del Colmed Valparaíso, Ignacio De La Torre, apunta que la circulación de virus respiratorios en Chile ha aumentado considerablemente y las cifras actuales superan cualquier medición desde el 2011: “Tenemos niveles de virus respiratorios, excluyendo el virus sincicial, cuatro veces mayores que los niveles que medimos, por ejemplo, el año pasado en esta misma semana. Normalmente estas cifras nosotros las veíamos en julio y hoy día las estamos viendo entre seis a ocho semanas antes y de acuerdo a la forma que han ido subiendo los niveles de contagio, lo más preocupante es, al menos desde mi perspectiva, que tengamos que lamentar hospitalizaciones porque ya hay un aumento que estamos viendo de las consultas de urgencia pediátrica y de adultos mayores”.

En ese sentido, tanto autoridades como especialistas han insistido en mantener las medidas de autocuidado, como el lavado de manos, evitar aglomeraciones y el uso de la mascarilla en espacios cerrados o donde hay aglomeraciones. Además, han incentivado la vacunación contra la influenza.

Este año, la vacunación contra la influenza comenzó el 6 de marzo y continuará hasta que se cumpla la meta de vacunación del 85% a nivel nacional. La campaña del Minsal está dirigida a funcionarios de la salud, adultos mayores de 65 años, niños hasta quinto básico, embarazadas y enfermos crónicos. Hasta el momento, 5.311.475 personas se han inmunizado contra el virus, lo que equivale al 59,78%.

La crisis de la región del Biobío

De acuerdo a los datos del Instituto de Salud Pública (ISP), la ciudad de Concepción es la zona donde hay más pacientes hospitalizados por algún virus respiratorio, con 197 registros. De hecho, las autoridades locales ya han advertido de la presión asistencial que hay en la región, incluso han solicitado medidas como la suspensión de clases.

El director de Gestión Asistencial del Servicio de Salud de Concepción, Javier Gamboa, afirma que “la circulación viral cambió respecto a los años anteriores. Hoy tenemos más consultas y hospitalizaciones de lo habitual que teníamos en esta fecha, y eso hace que se genere un impacto en nuestra red asistencial”.

Por otro lado, el presidente del Colegio Médico en el Biobío, Germán Acuña, comenta que la ocupación de camas ya está generando complicaciones en los centros asistenciales de la zona: ”La situación de la región está crítica. Las camas de cuidados intensivos e intermedios están al borde, incluso ya hay niños con ventilación mecánica en camas de adultos, y también hay reconversión de camas. Entonces, estamos en situación que ya está al límite absoluto”.

Por esa misma razón recalca que “en los hospitales están haciendo el esfuerzo máximo, el tema es que no es suficiente, por eso se necesita que la población entienda que no basta con la buena voluntad del personal de salud, sino que también es necesario tener los cuidados necesarios. La gente tiene que evitar el contacto y las aglomeraciones. Por otro lado, las autoridades políticas deben entender que hay que adelantar las vacaciones de invierno, porque lo que está haciendo en los servicios no es suficiente”.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, hizo el mismo llamado: “Ya habló el Colegio Médico y señaló que debemos adelantar las vacaciones. Es importante que el Ministerio de Educación escuche a los profesionales de la salud y evalúen anticipar las vacaciones”.

Sin embargo, las autoridades sanitarias y educacionales ya descartaron esa medida. Y este miércoles, la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, confirmó que no se está analizando modificar la fecha de inicio de las vacaciones de invierno 2023, señalando que ya se decidió adelantar la fecha en la planificación del año escolar.

La autoridad sanitaria manifestó que “hacia fines del año pasado (2022) e inicios de este, se hizo un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud justamente para analizar cómo se iba a manejar este invierno la programación de las vacaciones en los establecimientos educacionales y ya se hizo un ajuste en comparación al esquema habitual de vacaciones, y se programaron ya una semana anticipada, eso es entre el 3 y 14 de julio. En vista de este acuerdo, no está en consideración actualmente una reprogramación”.