Amargos 45 minutos para Gonzalo Tapia en triunfo de River por la Copa Argentina

Aprovechando la fecha FIFA de selecciones y la oportunidad de rotación, Gonzalo Tapia tuvo una oportunidad para ser titular en River Plate y sumar el rodaje siempre necesario para un futbolista, más aun si se trata de un refuerzo. Fueron solo 45 minutos los que sumó el exdelantero de Universidad Católica con los Millonarios, que avanzaron en la Copa Argentina tras vencer 2-0 a Ciudad de Bolívar, en Santiago del Estero.

Mientras Paulo Díaz está en Asunción con la selección chilena (la delegación llegó durante la tarde a la capital paraguaya), Tapia recibió la chance de arrancar desde el primer minuto en un duelo de eliminación directa, ante un equipo que milita en el Torneo Federal A, la tercera categoría transandina, y que fue fundado por la figura de televisión Marcelo Tinelli (conocido hincha de San Lorenzo). Marcelo Gallardo alineó a un equipo mayoritariamente alternativo, en el cual el atacante nacional hizo dupla con Miguel Borja.

Gonzalo Tapia disputó solo el primer tiempo y no pudo dar con el arco rival. Tampoco pudo marcar una diferencia de mitad hacia arriba, para meter presión y pelear por un puesto en el equipo, sobre todo proyectando la fase grupal de la Copa Libertadores, que comienza la primera semana de abril. Cargado hacia el lado derecho, el ex UC no se quedó en las ganas de luchar cada balón y tratar de juntar pases con sus compañeros. Sin embargo, no estuvo fino. Por ejemplo, en los 15′, pifió de cara al arco, cuando la superioridad de River era marcada.

En los 4′, Leandro González Pirez abrió el marcador luego de un córner. River partió con todo, dando la impresión de que la goleada era inevitable. Finalmente, no sucedió. Luego, en los 35′, un remate de Franco Mastantuono contó con la floja reacción del portero rival y se coló en la meta, para el 2-0. Si bien el elenco ‘banda sangre’ controló la pelota, no lograba generar una ventaja más amplia y tranquilizadora.

Como era previsible, Tapia salió reemplazado. Para el segundo tiempo, lo reemplazó el argentino-chileno Ian Subiabre, quien ha tenido más minutos en el primer equipo luego del Sudamericano Sub 20.

Quien sigue con la pólvora mojada es Miguel Borja. El colombiano no ha logrado destrabar su mal momento de cara al arco rival. En los 53′ se perdió un lanzamiento penal. En rigor, lo contuvo el portero Biscardi. River cumplió con avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a San Martín de Tucumán.