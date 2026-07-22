Amenazó con llamar a Donald Trump: el berrinche de Bryson DeChambeau que sacó ronchas en el Abierto Británico de Golf

La cercanía del presidente de Estados Unidos Donald Trump con deportistas de elite tiene un nuevo capítulo. El Abierto Británico de Golf fue el escenario perfecto para comprobar esa tendencia, todo después de que uno de sus grandes competidores amenazara con hablar con el mandatario.

Bryson DeChambeau, el estadounidense quien es uno de los grandes rivales de Joaquín Niemann en la LIV Golf, fue el gran protagonista de la enorme polémica que se desató en uno de los cuatro Majors de la temporada.

Un giro inesperado y sorprendente de un episodio que, aparentemente, era solo un incidente menor. El estadounidense fue penalizado con dos golpes durante la jornada del viernes pasado.

Tras pisotear aparentemente el césped detrás de su bola en la segunda ronda, el jugador de 32 años recibió una penalización de dos golpes por parte de los árbitros, sanción que fue protestada de manare airada por el deportista.

Mientras su colega Scottie Scheffler insistió en que DeChambeau no era un “tramposo”, el norirlandés Rory McIlroy criticó duramente la artimaña de su rival. El número 2 del mundo dijo: “Estaba en la sala de jugadores viéndolo con algunos otros jugadores y tan pronto como él hizo ese gesto, cuando golpeó la pelota, todos nos miramos y dijimos: ‘Eso no parece correcto’. Luego, cuando escuché que los árbitros lo habían llamado, quedó bastante claro por qué”.

Asimismo, el golfista que más dinero ha ganado en premios en la historia de esta actividad agregó “esto fue una puesta en escena, solo para llamar la atención. Mantener el torneo en vilo de esa manera y tenernos a todos, jugadores, voluntarios, todos esperando a que se marchara, no me pareció una buena imagen”.

Las amenazas

Lo cierto es que el estadounidense amenazó con retirarse de la competencia, antes de regresar a las oficinas del campeonato, donde protestó durante otra media hora. Fue en medio de este berrinche cuando el rebelde de la LIV planteó la posibilidad de llamar a Trump, un amigo cercano.

El detalle de que DeChambeau tomara la desesperada medida de jugar la carta de Trump fue revelado por el respetado arquitecto de campos de golf y autor estadounidense Geoff Shackelford, después de que Ryan Fox ganara el major más antiguo del golf.

Al perder la discusión, DeChambeau pasó de estar a un golpe del liderato tras 36 hoyos a estar a tres, antes de descender aún más en la clasificación el domingo, después de terminar en la décimo cuarta posición, a seis golpes del campeón.

Un incidente que en cualquier otro momento sería una simple anécdota. Sin embargo, dadas las intervenciones de Trump en la Copa Mundial de la FIFA, tras el llamado para anular la sanción al futbolista norteamericano Folarin Balogun, podría haber sido un tema sumamente polémico.

La petición de ayuda de DeChambeau a Trump adquiere además mayor relevancia dado que ambos son cercanos y se consideran amigos. En 2024, cuando DeChambeau ganó el US Open, celebró su éxito con la familia del presidente, y además, el golfista es miembro del Consejo de Deportes, Aptitud Física y Nutrición de Trump.

La polémica acción