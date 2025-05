“Creo firmemente en él”: la elogiosa predicción de Bryson DeChambeau sobre el futuro de Joaquín Niemann

Poco a poco Joaquín Niemann ha logrado ganarse un espacio entre los mejores del golf. Ejemplo de esto es su reciente título en el LIV Golf de México lo que además le significó asegurar su clasificación al US Open y con ello jugar todos los majors de la temporada.

“Mi equipo me pidió que me inscribiera para la clasificatoria y la seccional, y no me interesaba mucho, así que, sobre todo, estoy agradecido de no jugar 36 hoyos un lunes después de un torneo. Sí, estoy muy contento”, admitió tras el triunfo en tierras aztecas.

“Creo que está siendo la mejor temporada de mi carrera”, complementó más adelante el talagantino.

Y todo este avance ha llamado la atención de una de las figuras de la especialidad y estrecho rival en el circuito de capitales de Arabia Saudita. Bryson DeChambeau, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2020 y 2024 ha reconocido abiertamente el talento de Niemann.

“ Creo firmemente que Joaquín, en algún momento, conseguirá un major ”, señaló el norteamericano en declaraciones que recoge Bunkered. “Creo que es solo cuestión de tiempo”, remarcó.

“No tengo nada que decir al respecto, pero es un golfista increíble, ganó muchísimo en LIV. Su estado de forma es increíble”, elogió DeChambeau.

También afirmó que “no es fácil ganar en los majors. Simplemente hay una altura y una sensación diferentes, y él es joven, así que tiene mucho tiempo”, insistió.

De hecho, luego comparó el desempeño del chileno con la carrera del español Sergio García. “Hay cierta similitud, dijo DeChambeau. Creo que es un jugador muy exitoso. Aún le queda mucho por aprender”.

Y continuó: “Mucho de esto no es realmente material. No puedes definir con exactitud qué es hasta que te sientas en esa posición suficientes veces y te sientas lo suficientemente cómodo y lo hagas”.

“Uno de ellos es Sergio. Sergio estuvo a punto muchísimas veces y finalmente ganó el Masters. Simplemente pasa”, añadió.

Enfrentando los majors

Hace algunas semanas, en la previa del torneo desarrollado en Corea del Sur, Niemann se refirió a las críticas que ha recibido por su desempeño en los majors.

“No las veo mucho, pero sí obviamente las he escuchado y eso se crea porque hay bastante expectativa de un buen resultado y eso crea bastante narrativa y bastantes temas. A todos los jugadores, a todos los deportistas, los critican y obviamente los critican hasta que rinden. Y creo que una vez que rinden también los siguen criticando. La verdad yo sé cuál es mi enfoque, en qué es lo que me tengo que concentrar. Todo lo que va detrás del media y de lo que se habla; de los críticos y todo eso, al final le crea valor a mi nombre, a mi marca y eso nada más suma. Al final siempre va a haber críticas”, sostuvo en diálogo con El Deportivo.

Así mismo, indicó que lo que le ha faltado para dar ese salto ha sido “quitarle un poco el enfoque a esas semanas. Tengo el juego, tengo los scores... He visto resultados en todos los lugares donde juego. Cuando recién me vine al LIV, me costó mucho jugar y agarrar ritmo. Me terminé adaptando y creo que soy alguien que se adapta mucho a las situaciones y esta no es más que otra de ellas. Me ha costado un poco hasta el momento, pero sigo adaptándome; sigo tratando de buscar respuestas y sé que van a aparecer. Por lo bueno que soy, sé que en algún momento van a aparecer y el avión va a despegar”.