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    El desahogo de Ancelotti tras la clasificación de Brasil ante Japón: “Hasta ahora este partido ha sido el más complejo”

    El entrenador de la Verdeamarela aseguró que los nipones le plantaron un duro desafío en la ronda de dieciseisavos de final. Asimismo, Casemiro y Martinelli, los héroes de la remontada, valoraron la reacción para quedarse con el triunfo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    (260630) -- HOUSTON, June 30, 2026 (Xinhua) -- Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, reacts during the round of 32 match between Brazil and Japan at the 2026 FIFA World Cup at Houston Stadium in Houston, the United States, June 29, 2026. (Xinhua/Li Ming) Li Ming

    La selección de Brasil recurrió a la épica para meterse en octavos de final del Mundial 2026. Al cabo del primer tiempo, perdía por 1-0 ante Japón y los fantasmas empezaban a aparecer. Sin embargo, en el complemento reaccionaron y lograron remontar. La anotación que les dio el triunfo cayó en los minutos de agregado, obra de Gabriel Martinelli.

    El delantero que milita en el Arsenal tuvo un ingreso de alto impacto, ya que entró desde el banquillo cuando el duelo estaba igualado y acabó erigiéndose como el salvador de la Verdeamarela. Por esto, al término del cotejo, mencionó la importancia de su anotación. "Sabía que iba a tener una oportunidad gracias a Dios... No tengo palabras", dijo escuetamente, pero con un evidente tono de emoción.

    Otro que se matriculó en el marcador fue Casemiro. El volante del Manchester United (que está a un paso de fichar en el Inter Miami) no tuvo un buen rendimiento en la primera mitad, sin embargo, apareció cuando más se le necesitaba. “El entrenador nos dijo que mantuviéramos la calma y así conseguimos darle la vuelta al partido. Creo que hay que felicitar a todo el mundo. Lo bueno fue la fortaleza mental del equipo: seguimos presionando y atacando. Creo que es importante destacar a los jugadores que están entrando: Endrick lo ha hecho muy bien, Martinelli y Rayan, que está sustituyendo al gran Raphinha. Creo que ese es el espíritu y ese es el grupo con el que se gana el Mundial“, lanzó.

    Casemiro marcó el gol del empate ante Japón. Li Ming

    El análisis de Ancelotti y la ausencia de Neymar

    En la voz de la experiencia, Carlo Ancelotti abordó las claves que llevaron a darle la vuelta al partido. El director técnico italiano estuvo al borde la cornisa frente a la posibilidad de vivir una tempranera eliminación, sin embargo, sus jugadores consiguieron responder y darle una satisfacción. “El equipo no perdió la paciencia después de encajar el gol. En la primera parte intentamos dominar el mediocampo con los cuatro, buscando jugadas entre líneas y desmarques hacia los delanteros. El plan no funcionó porque Japón estaba demasiado compacto en su propio campo. Hicimos cambios en el descanso para poner más centros y atacar más. Necesitamos mejorar nuestros saques de esquina, porque tenemos la estructura para hacer daño, pero necesitamos mejorar la ejecución”, señaló.

    "Creo que hasta ahora este partido ha sido el más complejo. Tuvimos más problemas en la primera mitad para encontrar oportunidades porque Japón se mostró muy defensivo. Buscamos soluciones, centrando más balones y teniendo mayor presencia en el área. Creo que es una mejora, porque si en el otro partido no tuvimos problemas para encontrar espacios, aquí sí, y lo resolvimos bien en la segunda mitad", agregó con una cuota de alivio.

    Como suele ser habitual en todas las ruedas de prensa, Carletto volvió a ser consultado por la ausencia de Neymar. En sus explicaciones, el estratega sostuvo que pensó en incluirlo, pero los cambios en el desarrollo del trámite le hicieron echar pie atrás. “Tenemos que evaluar a los jugadores, porque fue un partido muy exigente. Japón es un equipo muy organizado. Neymar estaba esperando la prórroga. Hubiese entrado antes si no lo empatábamos cerca de los 60 o 65 minutos. Como lo hicimos, preferí mantener la estructura”, sentenció.

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