ANFP oficializa la suspensión de cuatro partidos de Coquimbo por su semifinal de Sudamericana

La lista suma y sigue. Ahora es el turno de cuatro duelos de Coquimbo Unido debido a la participación de los Piratas en la Copa Sudamericana.

Y es que aunque la información ya se manejaba a nivel de clubes, desde Quilín emanó la programación de todas las fechas, hasta la 31. Ahí, solo uno de los duelos de los aurinegros, si es que no pasan a la final, tienen fecha de disputa.

En ese sentido, los duelos suspendidos son los siguientes: Coquimbo vs Cobresal (fecha 27), Unión Española vs Coquimbo (fecha 28), Coquimbo vs la U (fecha 29) e Iquique vs Coquimbo (fecha 30).

Esto es debido a que el cuadro de la Cuarta Región tiene programada su llave de semifinales para el 7 y 14 de enero, por lo que no tendrá partidos entre medio por el artículo 22 de las bases del campeonato.

En la ANFP ya temían que algo así ocurriría y la idea es jugar hasta la fecha 31 todos los partidos posibles y luego de eso parar el torneo en su desarrollo regular para que se jueguen todos los partidos pendientes y se puedan jugar las últimas tres fechas con normalidad.

Todo, claro, si es que Coquimbo no pasa a la final y si es que los contagios de Covid lo permiten.