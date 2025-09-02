Arturo Vidal aborda la primera práctica de Fernando Ortiz en Colo Colo

En Colo Colo buscan hacer borrón y cuenta nueva. Con la llegada de Fernando Ortiz, en Macul esperan que quede atrás la mala campaña de la temporada 2025. En ese contexto, uno de los primeros en hablar fue Arturo Vidal.

“Todo bien, conversamos en el entrenamiento. Fue el primer día, así que estamos bien”, señaló el mediocampista a radio ADN, luego de la práctica en el estadio Monumental.

En esa línea, el King visualiza la Supercopa ante Universidad de Chile como la principal meta del nuevo proceso. “Nos vamos a preparar de la mejor forma para ganar esa copa”, complementó el volante.

Arturo Vidal fue titular en el triunfo de Colo Colo ante la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En su presentación, el DT había comentado lo que significa tener a Vidal en su escuadra y anticipaba el diálogo entre ambos. “Soy un afortunado de dirigir a Arturo y poder sacarle toda su experiencia como jugador. No vengo a imponer mi juego y hacer las cosas que tengo en mi cabeza, al contrario. Me sentaré con Arturo a conversar. Ojalá podamos tener una conexión muy buena”, fueron sus palabras.

El mensaje que dejó el Rey sobre la Supercopa va en la línea de lo que había manifestado el técnico. “Pienso en mañana. Quiero ver a los jugadores, abrazarlos, felicitarlos por ganar el clásico. Sí, desde mañana, les voy a decir que tienen que repetir el resultado del domingo. Les voy a decir que los quiero, pero no miro mucho para adelante. Que fluya”, señalaba este lunes.

“El tiempo siempre es el enemigo principal de un entrenador cuando se habla de resultados. He visto partidos de Jorge en que se jugaba buen fútbol y otros que no fueron del gusto del aficionado. Voy viendo el día a día. A lo largo de los días y semanas vamos a tratar de mejorar”, añadía el estratega en su reflexión.