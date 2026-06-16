SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Campeón del mundo con Argentina en 1978: “A Lionel Messi le pasará la cuenta el hecho de no jugar en una liga competitiva”

    Daniel Bertoni analiza con El Deportivo el debut de la Albiceleste ante Argelia. Si bien reconoce que el equipo de Lionel Scaloni llega en un buen momento, advierte que “hay al menos dos equipos que son mejores”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lionel Messi llega en un delicado momento físico.

    Argentina, vigente campeón del mundo, salta a la cancha. La Albiceleste se mide a Argelia en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026. En la previa del debut, el campeón con los transandinos en el ’78 Daniel Bertoni analiza con El Deportivo al equipo sudamericano. “Hay al menos dos equipos que son mejores”, advierte el exdelantero, quien pone en duda el momento en el que llega Lionel Messi a este torneo.

    ¿Cómo ve esta Copa del Mundo?

    Hay muchos equipos poderosos, que vienen muy bien. Será un campeonato muy largo, con muchas selecciones, seguramente habrá sorpresas. Es un mundial muy extraño, porque siempre fue con 32 equipos, así estaba bien.

    ¿Le resulta inverosímil?

    Con 48 equipos no se termina nunca. Encima, tampoco he visto que haya tenido tanta efervescencia en los estadios; al margen que, según tengo entendido, está todo muy caro, especialmente en Estados Unidos. No son baratas las entradas, imagínate que un ingreso para la final cuesta 3 mil dólares, incluso hay algunos más caros. La verdad es que no entiendo por qué hicieron un mundial con tantos equipos y todo eso, pero ellos sabrán. Yo creo que económicamente ya lo cubren con la televisión y con los sponsors. No, claramente sí. Si al final vas a por un tema económico más que por un tema deportivo. El verdadero mundial empezará en octavos de final y en cuartos, todavía falta mucho para eso.

    ¿Cómo llega la selección de Argentina?

    La veo bien, pero futbolísticamente hay muchas selecciones muy fuertes. Hay escuadras que son muy difíciles.

    Pero Argentina fue el primer equipo que clasificó…

    Sí, pero no es lo mismo las Eliminatorias que el Mundial. Mira lo que sucedió en 2002 con Marcelo Bielsa, fuimos primeros y quedamos eliminados en la fase de grupos. Claro. Seguro que ahora eso no pasará porque juega, como se dice, la primera ronda con equipos no muy poderosos. Las grandes escuadras no juegan contra grandes equipos, solo contra rivales débiles para romper récords. Ahí van algunos a jugar el sexto mundial, como Messi, Cristiano Ronaldo y no sé si hay otro.

    ¿La Albiceleste tiene una estructura sólida?

    Argentina siempre va a llegar bien. No sé si va a repetir a ganar el mundial, porque hay otras selecciones muy poderosas. A la altura de Argentina y habrá al menos dos equipos mejores, que son un poquito más. Pero nadie quiere enfrentarnos, porque es una escuadra que tiene carácter, personalidad, actitud.

    Se podría cruzar con España o Uruguay en segunda ronda…

    Claro, son rivales importantes. Bueno, ahí debería comenzar el verdadero mundial para el equipo de Lionel Scaloni.

    ¿Cómo llega Lionel Messi?

    No sé cómo llega físicamente. Estuve viendo varios partidos, digamos que el fútbol ahora se juega con una velocidad impresionante. El fútbol norteamericano o el árabe, no es lo mismo que el fútbol de alta competición. El hecho de no jugar una liga competitiva puede pasarle un poco la cuenta a Messi en este Mundial. No sé si está bien preparado, si aguantará. La Major League Soccer es un campeonato que los americanos hacen muchos años que quieren imponer, como desde la época de Pelé. Y a los americanos el fútbol no los enloquece mucho, la gente que va a las canchas son todos latinos.

    ¿Quién cree usted que puede ser campeón del Mundial?

    Primero hay que ver qué ocurre en el final de la primera ronda, si es que puede haber alguna sorpresa, pero seguramente a la segunda ronda, la de 32 seleccione, llegarán lo mismo de siempre. Después se jugarán los octavos y ahí se va haciendo ya el campeonato del mundo. Francia tiene una selección poderosa, una gran generación de jugadores, que militan en las mejores ligas del planeta. Pero está complicado, hay otros grandes equipos como Portugal, España, Países Bajos, Marruecos, Argentina, tampoco hay que descartar a Brasil.

    ¿Qué le parece el momento de Brasil?

    A Brasil no le dan mucha confianza, como que hoy no es uno de los grandes favoritos. Pero ojo, que tiene muy buenos jugadores también, en grandes competiciones. Además, tiene a Carlo Ancelotti en la banca un buen técnico, muy capaz, una figura mundial.

    ¿A quién ve como una posible figura?

    Se habla mucho de Lamine Yamal de España, en Francia están Kylian Mbappé, Désiré Doué o Bradley Barcolá. Después, Portugal también tiene un gran equipo con futbolistas como Vitinha, Nuno Gomes y otros de gran categoría. Hay muchos nombres importantes que son figuras en sus ligas, pero hay que verlos en el mundial. No hay jugadores como Maradona, Messi, Zidane o Paolo Rossi. Si me preguntas, tal vez Kylian Mbappé puede sacar una ventaja, pero ya veremos lo que sucede en el torneo.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de ArgentinaDaniel BertoniEntrevistaLionel MessiLionel Scaloni

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Exministro Briones reitera críticas a megarreforma y aboga por regularizar sitios de apuestas online para recaudar fiscalmente

    Lo más leído

    1.
    La violencia se toma Times Square: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en pleno Mundial

    La violencia se toma Times Square: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en pleno Mundial

    2.
    Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

    Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

    3.
    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    4.
    “Se había ganado el Mundial antes de tiempo”: en España critican a su selección tras el decepcionante debut ante Cabo Verde

    “Se había ganado el Mundial antes de tiempo”: en España critican a su selección tras el decepcionante debut ante Cabo Verde

    5.
    Argentina y Francia salen a escena en el Mundial: las dudas que acompañan a los finalistas de Qatar 2022

    Argentina y Francia salen a escena en el Mundial: las dudas que acompañan a los finalistas de Qatar 2022

    6.
    Vikingos, 300 kilos de pescado y con Haaland a la cabeza: la particular preparación de Noruega para el debut en el Mundial

    Vikingos, 300 kilos de pescado y con Haaland a la cabeza: la particular preparación de Noruega para el debut en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    Senador Walker pide que director de Migraciones de Boric y Kast asistan a Comisión de DD.HH. por caso de niños haitianos

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    En vivo: la selección de Colombia intenta imponer sus términos contra la debutante Uzbekistán
    El Deportivo

    En vivo: la selección de Colombia intenta imponer sus términos contra la debutante Uzbekistán

    A su madre le negaron la visa y no tenía dinero para llevarla: Vozinha, el viral arquero de Cabo Verde que opacó a España

    En vivo: Ghana y Panamá intentan comenzar su participación en el Mundial con un triunfo

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026
    Cultura y entretención

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Candelabro sufre la partida de dos de sus integrantes

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”
    Mundo

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El Caribe, el voto urbano y los abstencionistas: fichas decisivas del balotaje en Colombia

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar