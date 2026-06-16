Campeón del mundo con Argentina en 1978: “A Lionel Messi le pasará la cuenta el hecho de no jugar en una liga competitiva”

Argentina, vigente campeón del mundo, salta a la cancha. La Albiceleste se mide a Argelia en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026. En la previa del debut, el campeón con los transandinos en el ’78 Daniel Bertoni analiza con El Deportivo al equipo sudamericano. “Hay al menos dos equipos que son mejores”, advierte el exdelantero, quien pone en duda el momento en el que llega Lionel Messi a este torneo.

¿Cómo ve esta Copa del Mundo?

Hay muchos equipos poderosos, que vienen muy bien. Será un campeonato muy largo, con muchas selecciones, seguramente habrá sorpresas. Es un mundial muy extraño, porque siempre fue con 32 equipos, así estaba bien.

¿Le resulta inverosímil?

Con 48 equipos no se termina nunca. Encima, tampoco he visto que haya tenido tanta efervescencia en los estadios; al margen que, según tengo entendido, está todo muy caro, especialmente en Estados Unidos. No son baratas las entradas, imagínate que un ingreso para la final cuesta 3 mil dólares, incluso hay algunos más caros. La verdad es que no entiendo por qué hicieron un mundial con tantos equipos y todo eso, pero ellos sabrán. Yo creo que económicamente ya lo cubren con la televisión y con los sponsors. No, claramente sí. Si al final vas a por un tema económico más que por un tema deportivo. El verdadero mundial empezará en octavos de final y en cuartos, todavía falta mucho para eso.

¿Cómo llega la selección de Argentina?

La veo bien, pero futbolísticamente hay muchas selecciones muy fuertes. Hay escuadras que son muy difíciles.

Pero Argentina fue el primer equipo que clasificó…

Sí, pero no es lo mismo las Eliminatorias que el Mundial. Mira lo que sucedió en 2002 con Marcelo Bielsa, fuimos primeros y quedamos eliminados en la fase de grupos. Claro. Seguro que ahora eso no pasará porque juega, como se dice, la primera ronda con equipos no muy poderosos. Las grandes escuadras no juegan contra grandes equipos, solo contra rivales débiles para romper récords. Ahí van algunos a jugar el sexto mundial, como Messi, Cristiano Ronaldo y no sé si hay otro.

¿La Albiceleste tiene una estructura sólida?

Argentina siempre va a llegar bien. No sé si va a repetir a ganar el mundial, porque hay otras selecciones muy poderosas. A la altura de Argentina y habrá al menos dos equipos mejores, que son un poquito más. Pero nadie quiere enfrentarnos, porque es una escuadra que tiene carácter, personalidad, actitud.

Se podría cruzar con España o Uruguay en segunda ronda…

Claro, son rivales importantes. Bueno, ahí debería comenzar el verdadero mundial para el equipo de Lionel Scaloni.

¿Cómo llega Lionel Messi?

No sé cómo llega físicamente. Estuve viendo varios partidos, digamos que el fútbol ahora se juega con una velocidad impresionante. El fútbol norteamericano o el árabe, no es lo mismo que el fútbol de alta competición. El hecho de no jugar una liga competitiva puede pasarle un poco la cuenta a Messi en este Mundial. No sé si está bien preparado, si aguantará. La Major League Soccer es un campeonato que los americanos hacen muchos años que quieren imponer, como desde la época de Pelé. Y a los americanos el fútbol no los enloquece mucho, la gente que va a las canchas son todos latinos.

¿Quién cree usted que puede ser campeón del Mundial?

Primero hay que ver qué ocurre en el final de la primera ronda, si es que puede haber alguna sorpresa, pero seguramente a la segunda ronda, la de 32 seleccione, llegarán lo mismo de siempre. Después se jugarán los octavos y ahí se va haciendo ya el campeonato del mundo. Francia tiene una selección poderosa, una gran generación de jugadores, que militan en las mejores ligas del planeta. Pero está complicado, hay otros grandes equipos como Portugal, España, Países Bajos, Marruecos, Argentina, tampoco hay que descartar a Brasil.

¿Qué le parece el momento de Brasil?

A Brasil no le dan mucha confianza, como que hoy no es uno de los grandes favoritos. Pero ojo, que tiene muy buenos jugadores también, en grandes competiciones. Además, tiene a Carlo Ancelotti en la banca un buen técnico, muy capaz, una figura mundial.

¿A quién ve como una posible figura?

Se habla mucho de Lamine Yamal de España, en Francia están Kylian Mbappé, Désiré Doué o Bradley Barcolá. Después, Portugal también tiene un gran equipo con futbolistas como Vitinha, Nuno Gomes y otros de gran categoría. Hay muchos nombres importantes que son figuras en sus ligas, pero hay que verlos en el mundial. No hay jugadores como Maradona, Messi, Zidane o Paolo Rossi. Si me preguntas, tal vez Kylian Mbappé puede sacar una ventaja, pero ya veremos lo que sucede en el torneo.