Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

Cuando restan poco más de tres semanas para el duelo eliminatorio ante Chile, el técnico de Brasil Carlo Ancelotti ya empieza a despejar algunas dudas para enfrentar la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador italiano ya pasó la primera prueba con la Canarinha. Después de vencer por la cuenta mínima en la fecha anterior a Paraguay, en Sao Paulo, consiguió la clasificación para la Copa del Mundo 2026 que organizan México, Canadá y Estados Unidos.

Suficiente para que el europeo tome ciertas reservas para disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando reciba a Chile en Río de Janeiro y visite a Bolivia en El Alto, a 4.100 m de altitud, en la última jornada de la competición.

Precisamente, Carletto ya trabaja en las dos próximas presentaciones. En ese escenario, el europeo ya confeccionó una lista previa que contempla algunas novedades para afrontar los partidos.

De acuerdo con la pre lista que filtró el medio local Globo Esporte, la nómina que se hará pública el lunes 25 de agosto incluye varias novedades, siempre con la mente puesta en el Mundial del próximo año.

Uno de los grandes retornos es el delantero Rodrygo, una de las figuras del Real Madrid, quien no participó en los duelos anteriores disputados en junio: el empate sin goles en Ecuador y la ya mencionada victoria frente a los guaraníes.

Más imprevisto es el regreso del defensor central Éder Militao, otro de los brasileños del gigante merengue, quien se perdió la mayoría de la temporada anterior por una lesión.

Vuelve el 10

Sin embargo, la vuelta más esperada viene desde el propio Brasileirao. De acuerdo con la información que publica el medio, uno de los elegidos es la figura estelar del Santos.

No es otro que Neymar, quien este año concretó su regreso a la institución que lo formó futbolísticamente. El goleador histórico del Scratch no disputa un partido con su equipo nacional desde el 23 de octubre de 2023, cuando la Verdeamarelha cayó 2-0 ante el Uruguay de Marcelo Bielsa.

En ese duelo, el jugador sufrió una rotura de ligamentos que lo tuvo casi un año sin jugar. El nativo de Mogi das Cruzes suma 79 goles en 125 partidos con la Canarinha, el máximo artillero en la historia del equipo más ganador en la historia de los mundiales.

