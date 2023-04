Cecilia Pérez, por las sanciones al Monumental: “Colo Colo tiene un castigo merecido”

Los incidentes en el Superclásico le terminaron costando caro a Colo Colo. Los albos deberán disputar sus próximos partidos como locales sin público. A ello hay que agregarle otra consecuencia: en el próximo encuentro frente a Universidad de Chile, tampoco podrán recibir hinchas en el Monumental. En Macul, sobre todo por las consecuencias económicas que implica, anuncian que apelarán a la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

En la U, en cambio, celebran las medidas. “Hemos dicho y hemos tenido una sola voz en términos de condenar siempre y fuerte la violencia en los estadios. Creemos que cualquier sanción que vaya en esa línea, que no sea simbólica, que sea real, va a aportar a que los hinchas sean los protegidos en los partidos y, finalmente, a que los que se disfrazan de hinchas, que son delincuentes, no estén”, sostuvo Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, al sitio Bolavip, en Valparaíso, en el marco del duelo entre los azules y Chimbarongo, por la Copa Chile.

“Castigo merecido”

La ex ministra del Deporte, quien fue agredida por hinchas albos e incluso acreditó lesiones a través de un certificado, evaluó de buena forma las sanciones. “Bien por los castigos. Colo Colo tiene un castigo merecido. Ellos era los que tenían que garantizar la seguridad y no lo hicieron”, sentenció.

Una de las consecuencias de la violencia en el Superclásico (Foto: Agenciauno)

El dictamen también establece que la U deberá jugar los próximos partidos como forasteros sin la compañía de sus fanáticos. A diferencia de los albos, Pérez sostiene que no habrá apelación a esa medida. “Nosotros no vamos a apelar porque tenemos una sola voz y convicción en términos de condenar la violencia en los estadios. Si lo hacen otros equipos, ellos tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Universidad de Chile en eso no se pierde. Lo hemos dicho siempre”, enfatizó.

“Nos hemos reunido con parlamentarios. Nos estamos reuniendo con distintas autoridades para ponernos a disposición, para que la seguridad en los estadios permita que la familia vuelva con tranquilidad a ver a su equipo. En este caso, al nuestro, a la U. Que no lo hagan otros equipos, es problema de ellos. Que sea la gente la que los juzgue”, puntualizó, en otro abierto mensaje dirigido a los albos.