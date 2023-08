Chile, atento: Conmebol presiona a la FIFA para que le entregue el Mundial 2030 a Sudamérica

El Mundial 2030 no tiene sede aún. En diciembre pasado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio a conocer que recién en 2024 se hará la elección donde se determinara donde se disputará la Copa del Mundo del centenario. Sin embargo, desde la Conmebol ya comienzan a ejercer presión para que el torneo de los mejores se lleve a cabo en Sudamérica.

“Creemos que el centenario no es un Mundial más, si no es ‘el Mundial de la FIFA’ y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del fútbol”, señaló Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana, en diálogo con Agencia EFE.

El paraguayo, además de apelar a la emotividad que significaría jugar el certamen en el mismo lugar donde inició, apunta al hecho de que Argentina es el vigente monarca y en la categoría Sub 20 lo es Uruguay. “Todos entienden de que este ese Mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos se reedite y se juegue aquí, donde todo nació”, dijo.

Domínguez asegura que los gobiernos de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, naciones que tienen una candidatura conjunta, han asumido la máxima responsabilidad. “Nuestra propuesta une a cuatro países. Es el ejemplo que puede demostrar el fútbol en un momento donde el mundo está muy conflictuado. Donde lamentablemente aún estamos hablando de armas bélicas. El fútbol puede ser un camino y un ejemplo de demostrar no solo que cuatro países se pueden unir por un objetivo que es histórico, en función de la historia pertenece a Uruguay y la región”, sostiene el directivo.

Leo Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

En esa línea, el dirigente agrega que la idea tiene el visto bueno del resto de asociaciones de la región que no están incluidas en el listado de sedes sedes. “Los gobiernos del Mercosur ya hablamos. Brasil fue el primero en enviar su carta de apoyo a la candidatura que fue originalmente de Uruguay y Argentina, posteriormente de Paraguay y Chile. El presidente saliente y entrante de Paraguay se comprometieron de forma incondicional. Estamos vigentes en promover nuestra candidatura intentando, no en un proceso de elección donde genera división, sino consensuando”, insiste.

¿Messi a Sudamérica?

Otro de los asuntos que ha promovido la Conmebol es traer a Lionel Messi a Sudamérica. Alejandro Domínguez ha expresado su deseo de ver al astro argentino jugar la Copa Libertadores. “El presidente de la Confederación, siempre con un poco en risa, le dice a Leo que ya le ha dado tres competencias, que jugó en su presidencia dos copas, y que la próxima podría ser la Libertadores. Así que eso genera la expectativa de que sin dudas alguna competencia que una a Conmebol con Concacaf se va a realizar”, dijo Claudio Tapia, mandamás de la AFA.

De momento, no hay nada oficial que traiga a los equipos de Norteamérica a disputar el máximo certamen del continente a nivel de clubes. Sin embargo, hay otro campeonato que si podría jugar el rosarino: la Copa Interamericana. Con un acuerdo entre las confederaciones que alterará el formato original.

Antiguamente se realizaba una definición de ida y vuelta entre los campeones de la Copa Libertadores y de la Copa de Campeones de Concacaf, ahora, en cambio, se jugará un cuadrangular en el que participarán, los monarcas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, y por la organización que agrupa a las asociaciones de Norteamérica y Centroamérica, el León de México, último campeón de la Concachampions, y el vencedor de la definición de la League Cup, que jugarán el Nashville e Inter Miami, donde juega Lionel Messi.