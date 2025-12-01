Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

Este domingo partió rumbo a Paraguay la delegación chilena que representará al país en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares, evento que se realizará entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025 en la ciudad de Asunción. Esta cita continental es el certamen deportivo escolar más importante de Sudamérica y reúne a estudiantes de 12 a 14 años provenientes de las naciones que conforman el Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE).

Los Juegos, que se realizan desde 1991, promueven el desarrollo deportivo, el intercambio cultural y la integración entre los países de la región. Para esta edición, se espera la participación de más de 1.500 deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Bonaire y Guyana.

Chile asistirá con un equipo compuesto por 180 deportistas, quienes obtuvieron su clasificación tras superar las distintas etapas de los Juegos Deportivos Escolares (JDE), el evento de su categoría más grande del país y organizado por el Instituto Nacional de Deportes (IND). Este año, los JDE convocaron a más de 200 mil niñas y niños desde su fase comunal, de los cuales 2.500 llegaron a la Final Nacional, realizada en Santiago.

La delegación se reunió este viernes en la capital para una actividad de camaradería previa al viaje, donde compartieron con la embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, Natalia Duco. La deportista olímpica entregó una charla motivacional enfocada en la preparación mental y en la responsabilidad de representar al país.

“Yo participé como deportista en los Juegos Deportivos Escolares y en ese tiempo no teníamos estas condiciones. El Instituto Nacional de Deportes se la juega por el deporte escolar y para mí es importante traspasar mi experiencia, darles consejos de cómo enfrentar esta que para muchos es su primera competencia internacional y la importancia de representar a nuestro país. Ser parte de este proyecto me tiene muy feliz y estaré con ellos en Asunción acompañándolos en el proceso”, señaló Duco.

Chile competirá en las siguientes disciplinas: Ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, balonmano, básquetbol, básquetbol 3x3, futsal, judo, natación, para Natación, tenis de Mesa, vóleibol y vóleibol playa.