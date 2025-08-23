Cobresal se impone a Unión La Calera y se afianza en zona de Copa Sudamericana

Cobresal se impuso con lo justo a Unión La Calera y sigue soñando con los torneos internacionales. En la fecha 21 de la Liga de Primera, el cuadro nortino venció por 1-0 a los de la Quinta Región.

El primer tiempo entre mineros y cementeros estuvo lejos de tener acción. Más bien, plasmaron un partido chato. Ambos equipos fallaron a la hora de generar peligro en territorio rival, principalmente por la falta de claridad al momento de aproximarse a la portería. Del lado del cuadro nortino hubo cierta disposición, sin embargo, los intentos de César Munder y Diego Coelho no inquietaron lo suficiente.

En los instantes posteriores, el complemento gozó de la misma impericia de los protagonistas del compromiso. No obstante, el ansiado quiebre se generó a partir del minuto 70, cuando el árbitro José Cabero ratificó un penal por una mano calerana en el área. El mediocampista Jorge Henríquez, con un remate central, logró la apertura de la cuenta y sentenció la victoria por la mínima en el norte del país.

Con este resultado, la escuadra dirigida por Gustavo Huerta llegó a los 32 puntos, alcanzando el sexto lugar y ubicándose en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Calera, por su parte, sigue sin conocer la victoria en la segunda rueda y se hundió a la undécima posición, con 23 unidades.