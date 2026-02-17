Con Ancelotti en la tribuna: Tomás Barrios cae frente a Matteo Berrettini tras una extenuante batalla en el ATP de Río

Tomás Barrios (107º) vivió una experiencia a la que no siempre ha estado acostumbrado. En el ATP 500 de Río de Janeiro, el destino quiso que clasificara al cuadro principal como lucky loser y fuera emparejado nada menos que con Matteo Berrettini (57º) en la primera ronda del certamen.

Por cartel, el italiano es la figura de mayores pergaminos de esta gira sudamericana. Finalista en Wimbledon 2021 y exnúmero seis del mundo, las lesiones lo sacaron de los primeros puestos del ranking y hoy lucha por volver a ser el mismo que brilló hace algunos años. A pesar de eso, el chillanejo hizo una más que correcta presentación, cayendo por 7-6(1) y 7-5, en dos horas y 25 minutos.

El europeo venía de ser eliminado en octavos de final del ATP de Buenos Aires (su primer torneo del año) ante el checo Vit Kopriva, por lo que llegaba con la obligación de mejorar su imagen frente al chillanejo, que también cayó en esa misma ronda en la capital argentina.

Y la verdad es que ambos no defraudaron. Los dos ofrecieron un buen espectáculo, con mucha intensidad. Por un lado, Berrettini hizo gala de su potentísima derecha y su gran servicio, mientras que Barrios no se quedó atrás con su revés y sus subidas a la red. Ambos salvaron varios puntos de quiebre a lo largo del primer set, por lo que todo se terminó definiendo en el tie break.

En el desempate apareció toda la jerarquía del romano, quien fue apoyado en la tribuna por su compatriota Carlo Ancelotti. En tanto, el chileno cometió un par de errores no forzados que lo rezagaron tempranamente en el marcador cediendo el capítulo por 7-1.

Carlo Ancelotti disfrutó del partido entre Barrios y Berrettini. Fotojump

Cuando todos esperaban seguir presenciando el espectáculo, una falla eléctrica en la cancha principal Guga Kuerten obligó a suspender el encuentro por media hora.

Al regreso, Barrios dejó ir un punto de quiebre en el inicio, pero mantuvo la actitud e intensidad del primer set. Continuó buscando por el revés al italiano y moviéndolo de lado a lado. Se generó otro break point en el séptimo juego, pero el peninsular lo salvó de manera sobresaliente.

Polémica y desenlace

En el octavo, se dio una polémica situación. La jueza Aurelie Tourte tuvo que revisar varias veces un sobrepique favorable al chileno, que el italiano reclamó porque, a su juicio, la pelota había dado un bote en su lado antes de pasar la red. La imagen no aclaró nada en lo más mínimo, pero le bastó a la réferi para quitarle el punto y dejar al pupilo de Guillermo Gómez con un punto de quiebre, desatando las pifias del público local. A pesar de eso, el chileno logró sobreponerse y ganar su saque.

El desenlace del encuentro fue emotivo, con ambos jugadores defendiéndose de forma muy aguerrida. Finalmente, Berrettini logró su primer quiebre en el duodécimo juego, lo que le bastó para ganar el partido.

En tanto, este miércoles Alejandro Tabilo (68º) regresa a la cancha para buscar su paso a cuartos de final frente al italiano Francesco Passaro (163º).