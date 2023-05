“Con la humildad y grandeza que lo caracteriza”: en Argentina aumentan el mito de Messi luego de sus disculpas al PSG

Lionel Messi no está solo. Mientras en Francia se dividen frente a su viaje a Arabia Saudita, donde le espera una propuesta millonaria, y los hinchas más radicales del PSG hasta se reúnen para pedir su salida del club, en Argentina le defienden a brazo partido. No por nada, La Pulga se transformó en héroe nacional transandino después de guiar a su selección a la obtención de la tercera Copa del Mundo de su historia. Desde ese momento, como no lo fue antes, cuando también le criticaron, el rosarino se transformó en un intocable. Quien se mete con él lo hace, virtualmente, con todo un país.

Ver al mejor jugador del último tiempo ofreciéndole disculpas al club parisino y a sus fanáticos, de hecho, solo consiguió agigantar el mito que se ha construido en torno suyo desde que el combinado albiceleste consiguiera vencer, precisamente, a los galos en la definición del título planetario en Qatar. “Quería hacer este video después de lo que está pasando. Primero que todo, pedir perdón a mis compañeros, al club”, comenzó señalando en una historia de la red social Instagram. Después de verlo, virtualmente de rodillas, el respaldo al ídolo desde su país se transformó en transversal.

Hasta con estudio

“Con la la humildad y grandeza que lo caracteriza, Messi dio la cara ante la sanción por un supuesto ‘acto de indisciplina’, situación que nunca a lo largo de su carrera le había tocado vivir”, plantea el diario deportivo Olé, en una clara muestra de blindaje hacia el astro.

Lionel Messi publicó un video en el que pide perdón por su viaje a Arabia Saudita. Foto: Captura de video.

En la publicación, una de las más consumidas por el futbolero pueblo argentino, se dieron el trabajo de encontrarle estadísticas a la declaración del astro. “Por primera vez, Leo tuvo que pedir disculpas y, para ello, publicó un video de 38 segundos en el cual utilizó 83 palabras. Las justas y necesarias para aclarar lo sucedido”, plantea el artículo.

El medio reparó en la trascendencia que tuvo la intervención del ex jugador del Barcelona. “Como era de esperar, el mensaje de Messi tuvo un impacto inmediato” sostiene. Y en la misma línea analítica de efecto que produjo el video, que recordó al que Arturo Vidal realizó después del accidente automovilístico que protagonizó en plena disputa de la Copa América de 2015, se excusó de una estadística más pormenorizada, aunque siguió entregando datos decidores. “Si bien no se puede saber cuantas reproducciones tuvo su publicación en Instagram ya que es una historia y esa información la tiene solo él, se volvió tendencia rapidamente en Twitter”, ntrodujo.

“A la hora de haber sacado el video, Messi ya ya era el tema N°1 en Argentina, con 248 mil tuits. Por su parte, en Francia estaba tercero, solo por detrás de Neymar y #MayThe4thBeWithYou, una tendencia relacionada a Star Wars”, ejemplificó como una muestra de la notoriedad que alcanzó el registro. Como en la cancha, nada de lo que haga Messi estará condenado a la indiferencia.