Cóndor Rojas desata su furia por película basada en el Maracanazo: “No autoricé nada; no he firmado nada”

Uno de los episodios más oscuros de la historia del fútbol chileno fue el “Maracanazo” del 3 de septiembre de 1989. Chile se jugaba la vida ante Brasil en Río de Janeiro, para clasificar al Mundial, ya que sólo le servía ganar para inscribir su nombre en la cita planetaria que se realizaría el siguiente año en Italia.

Tras un primer tiempo donde los locales asediaron a nuestra Selección, Roberto Rojas era la figura del encuentro con cuatro tapadas excepcionales y una voz firme para ordenar a su defensa. Pero iniciado el segundo tiempo, Careca eludió a Puebla y colocó un tiro que fue imposible para el “Cóndor” y abrió la cuenta para los pentacampeones.

Dieciocho minutos después, vino la vergüenza. Un rugido desde las gradas y la imagen de una bengala cerca del cuerpo del portero chileno se tomó la pantalla de la transmisión televisiva. El también capitán de la Roja cae al suelo y comienza a mostrar signos de dolor y mucha sangre en su cabeza.

Al no llegar la camilla, el resto de sus compañeros lo lleva en andas al camarín y deciden no regresar a la cancha. Se suspende el partido y comienza un juicio en la FIFA. Chile pide los puntos, lo mismo hacen los brasileños y finalmente ellos clasifican a la fiesta universal. El episodio no terminará ahí. El 26 de mayo de 1990, Rojas confesó que todo era una farsa en entrevista con La Tercera y es castigado de por vida por el ente rector internacional.

La furia del “Cóndor” Rojas por película basada en el “Maracanazo”

Los hechos que marcaron la eliminación inmediata de Chile de los mundiales de de 1990 y 1994, serán llevados a la televisión por el hijo del afamado director de teleseries, Vicente Sabatini, Juan Ignacio Sabatini. La película será protagonizada por Benjamín Vicuña y aunque el realizador se contactó con el deportista, Rojas está molesto con el proyecto.

“Quedé sorprendido, porque uno quiere tener tranquilidad a esta altura de la vida y aparecen personas que no están haciendo las cosas de forma correcta, que no es mi situación... Es lamentable. Todo eso ahora está con mi abogado y no autoricé nada. No tengo firmado nada“, aseguró Rojas en entrevista con RedGol.

Luego detalló que “lo único es que ese señor (Sabatini) hace tiempo atrás, me llamó con esa intención, que yo ni me acordaba. Habló de proyecto y quedó todo ahí”. Por lo mismo, enfatizó que “si me hubiesen tomado en cuenta, qué opinaba, yo estar dentro del proyecto, es una cosa. Hacerlo por la espalda de otra persona, para adquirir fama, para ganar dinero y aprovecharse de desgracias ajenas... Yo no tengo ese pensamiento. Si ellos lo tienen, problema de ellos”.

El referente de Colo Colo también tuvo palabras para el periodista Luis Urrutia O’Nell, más conocido como Chomsky, pues el filme estará basado en su experiencia profesional. “Yo hablé con él, hablamos. Le expliqué la situación. Yo siempre lo atendí muy bien a él, nunca tuve problemas con ningún periodista chileno, no soy amigo personal de él, pero siempre lo respeté como periodista. Ahora, él está dentro del proyecto. Bueno, cada uno busca su camino y yo voy a tener que tomar el mío no más“, concluyó.

Mira cómo fue el “Maracanazo” del “Cóndor” Rojas: