Creado para uso médico y extraído de un gusano: M101, la sustancia indetectable que alerta a las agencias de dopaje

Creado para uso médico y hoy bajo sospecha: M101, la sustancia indetectable que pone en alerta a las agencias de dopaje.

Un compuesto desarrollado originalmente con fines médicos se instala en el radar de las agencias antidopaje. Se trata del M101, una hemoglobina de origen marino que, según especialistas, puede mejorar el transporte de oxígeno en el organismo y pasar inadvertida en los controles tradicionales. Su eventual uso en el deporte de alto rendimiento ya genera alertas en laboratorios y federaciones.

El M101 tiene su origen en investigaciones realizadas en Francia para aplicaciones clínicas, especialmente como sustituto de transfusiones y en la preservación de órganos para trasplantes. Sin embargo, en los últimos meses su nombre comenzó a circular en informes vinculados al dopaje debido a pruebas desarrolladas en laboratorios de Bielorrusia y China, donde fue ensayado en animales para evaluar su impacto en la resistencia física.

Qué es el compuesto M101}

El compuesto corresponde a una forma de hemoglobina extraída del gusano marino Arenicola. A diferencia de la hemoglobina humana, posee una elevada capacidad de transporte de oxígeno, lo que ha motivado su estudio en el ámbito médico. De acuerdo con antecedentes difundidos por medios europeos, cada molécula de M101 puede unir una cantidad de oxígeno muy superior a la hemoglobina presente en la sangre humana.

Esa característica explica el interés que ha despertado en el deporte de alto rendimiento. El M101 pertenece al grupo de las hemoglobinas modificadas o no humanas, cuya manipulación se encuentra prohibida por el Código Mundial Antidopaje.

Las agencias de control de dopaje están en alerta. DIMITAR DILKOFF

La principal inquietud de los organismos de control no se relaciona solo con el potencial efecto en el rendimiento. Actualmente, la detección requiere análisis específicos orientados a identificar la presencia de hemoglobina de origen animal en muestras de sangre o plasma. Se trata de procedimientos complejos y costosos, y su eficacia está limitada además por la vida media del compuesto, que sería de pocas horas.

La Agencia Mundial Antidopaje ha incluido el tema en sus discusiones recientes y evalúa fortalecer los protocolos para identificar hemoglobinas modificadas, ante el riesgo de que el M101 u otros compuestos similares ingresen de manera sistemática al circuito competitivo.

El origen de la alerta

Los primeros informes que vinculan al M101 con el dopaje provienen de experimentos realizados en hámsteres. Los animales fueron sometidos a inyecciones del compuesto y, según los reportes científicos citados por la prensa europea, mostraron incrementos significativos en la capacidad de transporte de oxígeno y en la tolerancia al esfuerzo.

Hasta ahora no existen estudios concluyentes sobre efectos adversos en humanos en el ámbito del dopaje. Las pruebas preclínicas se han concentrado en su uso médico controlado y en animales. Los expertos advierten que la ausencia de reportes de efectos secundarios no equivale a seguridad, ya que el uso no supervisado implica riesgos desconocidos. El caso vuelve a instalar la tensión permanente entre innovación médica y abuso en el deporte de élite.