Cuando menos es más: la hazaña que la UC de Daniel Garnero repitió ante la U en el Clásico Universitario tras 31 años

De Vázquez a Canales: el recuerdo del otro triunfo de la UC en el Clásico Universitario ante la U con menos jugadores.

El primer Clásico Universitario en el Claro Arena quedó en los libros de historia. No solo porque se trató del primero disputado en el moderno recinto de Universidad Católica, sino también porque el desarrollo del partido fue un guiño directo a otro de los capítulos más heroicos del club: el triunfo con nueve hombres ante la U, en 1994. Tres décadas después, la UC volvió a ganar con menos jugadores en cancha.

El 21 de agosto de 1994, 70 mil personas llenaron el Estadio Nacional. Era el tiempo de Alberto Acosta y Néstor Gorosito en San Carlos de Apoquindo, del fuego cruzado con los hermanos Castañeda, de los codazos y las patadas que hoy serían material de VAR. “Hoy no sé si los jugadores lo viven igual, pero antes la rivalidad era más fuerte, también fuera de la cancha. Hoy son más respetuosos. Antes había más pica”, reconoció Sergio Vargas a El Deportivo, hace algunos días.

Salvador Imperatore, árbitro de aquella tarde, debió lidiar con un partido que ardía desde el primer minuto. Parraguez se fue expulsado a los 38’ por doble amarilla, y cuatro minutos más tarde, Acosta siguió el mismo camino tras un golpe de puño a Luis Musrri que fue tarjeta roja directa. Universidad Católica debía jugar con nueve todo el segundo tiempo ante una U lanzada al ataque.

Sin embargo, el equipo de Manuel Pellegrini se sostuvo. A los 63’, un tiro libre de Gorosito cayó en el área azul y Sergio Vázquez, zaguero argentino, se elevó para marcar de cabeza el 1-0 definitivo. La escena se convirtió en postal para la UC. “Fue uno de los goles más gritados de mi vida”, recordaría años después Charly, como era apodado el defensor por su característico bigote. “Ganar así, en un clásico, es algo que uno sueña todos los días”, dijo.

31 años más tarde, el eco de aquella gesta resonó en la precordillera. Ante un estadio repleto y con el incentivo de que el resultado podría definir el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores. Católica llegaba en racha, con seis triunfos consecutivos.

El equipo de Daniel Garnero dominó desde el arranque. Eduard Bello, Cristián Cuevas y Jhojan Valencia impusieron ritmo en el mediocampo, y las llegadas se sucedieron una tras otra. Un remate de Asta-Buruaga al palo, una volea de Mena apenas desviada, un cabezazo de Ampuero al travesaño. La U resistía. Pero todo cambió a los 52’. Gary Medel fue expulsado tras una dura entrada sobre Lucas di Yorio, luego de revisión en el VAR.

El recuerdo del 94 comenzó a sobrevolar el ambiente. En la tribuna, algunos hinchas veteranos se lo comentaban a los más jóvenes. A los 72’, una gran jugada entre Bello y Alfred Canales, quien había ingresado por el lesionado Cimbi Cuevas, terminó con el mediocampista definiendo ante Castellón.

El final fue intenso, con la U empujando sin demasiada claridad y los cruzados aferrados a su ventaja. Bernedo atajó un par de balones, Zampedri rozó el segundo y el Claro Arena estalló con el pitazo final. La UC ganó 1-0. El dato redondea la coincidencia. Desde aquel triunfo con nueve jugadores en el Nacional, Universidad Católica no había vuelto a derrotar a Universidad de Chile en un clásico teniendo uno o más expulsados.