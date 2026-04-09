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    De Román Riquelme a Román Riquelme: el singular encuentro que dejó el choque entre la UC y Boca Juniors

    El presidente del equipo xeneize era una de las atracciones para los hinchas chilenos que siguen a la escuadra argentina. En Santiago se saludó con un especial admirador.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Juan Román Riquelme, en La Bombonera (Foto: Photosport) Fotobaires/Photosport

    Juan Román Riquelme es el presidente de Boca Juniors. Antes, fue la figura del equipo xeneize. Su magnitud es tal que llegó a ser considerado como el máximo ídolo del club, en un honor inconmensurable, si se tiene en cuenta que en el listado de competidores por ese cetro aparecen múltiples leyendas, encabezadas por Diego Maradona.

    Román Riquelme es un niño chileno que, probablemente, no alcanzó a ver al exmediocampista actuar en vivo, pero que, sin proponérselo, lleva el peso de su nombre. De hecho, esos son sus apellidos. Los hermana, también, el amor por el equipo azul y amarillo, que venció a Universidad Católica en el Claro Arena, en el debut de ambos en la fase de grupo de la Copa Libertadores de América.

    De Román Riquelme a Román Riquelme: el singular encuentro que dejó el choque entre la UC y Boca Juniors

    Juan Román Riquelme y Román Riquelme se conocieron en el paso de la estrella transandina por la capital chilena. El segundo, llegó hasta el hotel que Boca Juniors ocupó para concentrarse e le insistió a la seguridad hasta que le permitieron pasar a conocer al primero.

    Ataviado con la casaquilla del equipo bonaerense, con el 10 y la inscripción Maradona en la espalda, logró sobrepasar el filtro de seguridad y llegar hasta el lobby del recinto.

    El momento quedó registrado en una fotografía, aunque, antes, el pequeño Román Riquelme olvidó un detalle: la cédula de identidad que acreditaría ante el ídolo su coincidente denominación.

    Después de tener el documento en sus manos, se acercó al timonel del equipo más popular de Argentina y se la exhibió. El exmediocampista lo abrazó. También saludó con afecto a otro pequeño, que llevaba la camiseta de la selección argentina. Una caricia en la cabeza y un par de palabras antecedieron a la fotografía de rigor, que se transformaría en el registro de un momento único.

    “Me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Esto fue cumplir un sueño más. El abrazo fue cumplir un sueño”, dijo el pequeño a TyC Sports, uno de los medios que tenía un punto fijo en el hotel Pullman.

    El especial momento lo completó el encuentro del menor con Claudio Úbeda, el técnico del equipo transandino, quien le firmó la camiseta. “Para que juegue igual que Román”, reveló el pequeño, respecto del breve encuentro entre ambos.

    Más sobre:Juan Román RiqulmeBoca JuniorsBocaLa UCUniversidad CatólicaFútbolFútbol NacionalCopa LibertadoresFútbol argentino

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