El año soñado de Jarry lo pone en el top 3 de ganancias en el continente

El éxito del tenista chileno Nicolás Jarry en este 2023 es indiscutible. No solo en lo referente a sus logros deportivos, con dos títulos a su haber. Si no también respecto de su evolución en el ranking mundial del ATP, donde aparece en su mejor posición en diez años como profesional y se perfila como uno de los jugadores que más escaló durante la temporada. Una situación que no solo ha representado un salto enorme en el ranking ATP. Un suceso deportivo que también se ha visto reflejado en sus ingresos económicos. Tanto, que el deportista nacional aparece como el tercer sudamericano que más dinero ganó en el circuito en este año, el cual ni siquiera ha llegado a la mitad de su calendario, una lista corta en la que solo lo superan dos atletas argentinos.

Después de alcanzar los octavos de final de Roland Garros, la mejor actuación de su historia en cualquier torneo de Grand Slam. Además, se anotó en la segunda ronda del Abierto de Australia, hecho inédito en su marca personal. Asimismo, consiguió la actuación más destacada en un torneo Masters 1000, después de ser eliminado en la tercera ronda de Montecarlo.

Hitos que reafirman el gran momento deportivo del atleta chileno, quien hoy está en el trigésimo puesto en el ranking mundial. Esa, precisamente, es la mejor ubicación que ha logrado el santiaguino desde que debutó profesionalmente en el circuito, en 2014. En su décima temporada y a los 27 años, Jarry se ha encumbrado en el listado, tras lograr dos de los tres títulos profesionales que ostenta en su carrera, solo en este 2023.

Salto de gigante

Más aún, el atleta chileno tiene el gran mérito de ser el segundo tenista del top 50 que más puestos avanzó en el ranking ATP desde el inicio de este año. En el listado del 2 de enero, Jarry apareció en el puesto 152°, mientras que el lunes pasado logró el trigésimo lugar, un hecho inédito en su carrera. Es decir, mejoró en 122 posiciones en menos de seis meses. En ese tramo de los 50 mejores tenistas del planeta, solo lo supera el alemán Jan-Lennard Struff, quien hoy es el vigésimo cuarto del planeta, después de comenzar la temporada como 150, es decir, saltó 126 posiciones.

En cuanto a los 100 mejores tenistas del orbe, la primera raqueta chilena es el cuarto atleta que más evolucionó durante este año. En ese escenario, el que más mejoró fue el tenista francés Artur Fils (66°), lugar al que escaló desde la posición 251°, al 2 de enero pasado. Le sigue el australiano Max Purcell, quien avanzó desde el 220° al 63°.

Un logro importante, sobre todo después de que el santiaguino fuera sancionado con 11 meses de suspensión por dopaje. Una sanción que comenzó el 16 de diciembre de 2019 y terminó el 16 de noviembre de 2020, que lo llevó a estar en el puesto 1.165° del ranking ATP, en febrero de 2021.

Mejor en las finanzas

El éxito deportivo también ha derivado en los ingresos de Jarry. En deportes como el tenis o el golf, los premios por objetivos cumplidos son publicados permanentemente, de acuerdo con la información que se recaba semana a semana.

En ese sumario, la primera raqueta chilena ya sumó durante 2023 más de 800 mil dólares en premios, solo por su rendimiento deportivo, títulos y rondas alcanzadas en los diferentes torneos. Una cifra que, al ponerla en contexto, resume el gran momento del chileno. Porque las ganancias que ha obtenido en lo que va del año representan el 25,1% de los ingresos que ha obtenido el atleta nacional desde que debutó profesionalmente en el circuito, los que llega llegan a los 3,25 millones de dólares. Todo de acuerdo con las cifras aportadas por la propia ATP en sus canales oficiales. Es decir, en menos de seis meses obtuvo una tercera parte de los dineros de su carrera respecto de lo que ganó en nueve años como profesional.

Tercero en la región

Asimismo, los premios obtenidos en este primer semestre -el cual incluso aún no termina- ponen a Jarry como el tercer sudamericano que más dinero ha recibido en este 2023 solo en singles. Una cifra que es superada por dos tenistas argentinos, de acuerdo con los datos recabados por Bonus Finder.

El primero en este selecto grupo es el argentino Francisco Cerúndolo, vigésimo en el ranking de la ATP, su mejor puesto desde que debutó en el profesionalismo, en 2018. Tal como el chileno, el transandino también alcanzó los octavos de final del Abierto de Francia, instancia que le reportó poco más de 260 mil dólares de ganancia. Además, llegó a los cuartos de final en los torneos Masters 1000 de Roma y Miami, además del torneo de Barcelona. Actuaciones que le han valido una ganancia de casi 1,2 millones de dólares en 2023.

Segundo entre los sudamericanos está otro argentino, Tomás Etcheverry, quien es trigésimo segundo en el ranking. Casi la mitad del dinero que sumó en este año también es gracias a Roland Garros. Su ronda de cuartos de final le reportó cerca de 438 mil dólares, más del 50% de los 855 mil y fracción que acumuló este año. Además, alcanzó las finales de Houston, Bordeaux y Santiago; todas con derrotas. De hecho, en Chile, cedió el título ante Jarry.

En la lista de los diez sudamericanos está otro chileno, Christian Garin. Al contrario de su compatriota, Gago no ha podido fraguar una gran temporada. A pesar de ello, ha podido ingresar más de 400 mil dólares en premios, cifra que lo pone en el octavo puesto entre los atletas de la región que más dinero ganaron. Su mejor actuación en torneos grandes fueron los octavos de final en el Masters 1000 de Indian Wells, en California, que le permitió sumar cerca de 97 mil dólares. Así también pudo meterse en los cuartos de final de Houston.

Nole en el top

El incansable Novak Djokovic, número uno del mundo y último campeón de Roland Garros, es el tenista que más dinero ingresó en este 2023. El serbio ha podido sumar más de cinco millones de dólares. La mitad de esa cantidad se la llevo tras ganar el Abierto de París.

Segundo en cuanto ganancias, aparece Daniil Medvedev, tercero en el ranking ATP, que acumula US$ 4,8 millones y fracción. Tercero está Carlos Alcaraz, quien ya lleva más de US$ 4,3 millones.

En ese listado general, Cerúndolo es décimo sexto y su coterráneo Etcheverry es vigésimo cuarto. Jarry es vigésimo sexto gracias a sus ganancias, sin contar los casi 17 mil que logró en dobles en dobles. Gago asoma en el puesto 88°, a pesar de que solo está en el 124° en el ATP.