El DT de Liverpool Jürgen Klopp y la goleada que le propinó el Madrid: “Tengo mucho que sacar de esto, estuvimos muy pasivos”

Pese al duro golpe, el alemán Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, no perdió la sonrisa para explicar la dolorosa derrota de 5-2 en casa ante el campeón Real Madrid.

De manera didáctica y sin eludir ninguna de las preguntas, el carismático entrenador germano, describió lo que ocurrió en la cancha del estadio Anfield del puerto británico.

“El comienzo fue sobresaliente. En pocas palabras, era lo que queríamos. Fue perfecto. Toda la primera mitad fue buena, además de los goles. Cuando ellos anotaron el primero estuvimos muy pasivos más arriba en el campo, no los estábamos persiguiendo. El segundo fue un latigazo. No debería pasar, pero puede pasar”, explicó el carismático DT.

Sin embargo, reconoció que su equipo se vino abajo después del tanto de Éder Militao, justo en el inicio de la segunda fracción del duelo de ida en los octavos de final.

“En el tercer gol, no estoy seguro si fue una falta ante Vinícius Junior. Pero no defendimos bien. El 3-2 no nos ayudó ante un equipo que se destaca en el contraataque. No pudimos volver al partido. Necesitamos jugar como la primera mitad durante los 95 minutos completos, debemos recuperar el impulso. Con el 3-2 ellos se volvieron más confiados y marcaron grandes goles. Uno salió de un desvío, fue extraño”, afirmó Klopp.

Sobre las conclusiones, el adiestrador de los Reds aseveró que “tengo mucho que sacar de esto, estuvimos muy pasivos en alguno de los goles, en uno de los goles había cinco o seis jugadores nuestros y nadie marcó”.

Consultado sobre el encuentro de vuelta, el 15 de marzo en el Bernabéu, el alemán aseguró que “el partido en Madrid será un gran desafío para nosotros. Pero primero tenemos que jugar en la Premier League y asegurarnos de aprender de lo que pasó en la Champions”.

Ancelotti, conforme

Con la calma que lo caracteriza, el entrenador italiano Carlo Ancelotti valoró el partido de sus jugadores, pero no le restó importancia al rival que sufrió la estrepitosa goleada.

“No es fácil, sobre todo viendo cómo ha empezado el partido. No hemos perdido confianza y poco a poco hemos tomado el control del balón, siempre siendo eficaces arriba. Vinícius ha hecho un partido increíble, ha salido bien la primera parte de esta eliminatoria y tenemos que pensar que en la vuelta hay que luchar y sufrir”, dijo Carletto.

Tras ser preguntado si la serie está lista, el actual entrenador campeón de la Champions respondió que “esto no está sentenciado, sufrimos mucho en el primer tiempo. Con el empate ellos han empujado mucho... satisfechos porque el partido ha sido bueno”.