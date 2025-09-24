Alejandro Tabilo trepa en el ranking de la ATP. En Chengdú, el chileno logró el tercer título de su carrera, después de los que había conseguido el año pasado, en Auckland y Mallorca. Y lo hizo a lo grande: despachó a Lorenzo Musetti, noveno del escalafón mundial. No es primera vez que lo hace: en 2024, en el Masters 1000 de Roma, había superado a Novak Djokovic, entonces número 1 del mundo. Este año, en Montecarlo, volvió a vencer al serbio, que ocupaba el quinto puesto del listado.

Después de la victoria sobre Musetti, el nacional dará un considerable salto en la clasificación. Ahora, ocupará el 72º casillero del ranking. Es decir, subirá 40 puestos en la clasificación mundial.

El espectacular salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP después del título en Chengdú

Jano había comenzado el certamen en el 112º puesto de la clasificación mundial. De hecho, tuvo que sortear las rondas preliminares para ingresar en el cuadro principal. Ringele Te y Lloyd Harris fueron los escollos que sorteó antes de entrar, derechamente, en la batalla por los puntos.

Ya en el cuadro principal, el chileno mostró todo su poderío. Jordan Thompson, Luciano Darderi, Christopher O’Conell y Brandon Nakashima sucumbieron antes que el italiano a un Tabilo convencido de recuperar terreno. En el camino, de hecho, desplazó a Nicolás Jarry como número uno de Chile.

Alejandro Tabilo.

"Fue una final muy dura. Venía desde la qualy y ahora estoy levantando el título, es un sueño hecho realidad“, declaró, después de alzar el trofeo. “Aquí me siento como en casa”, complementó, antes de dar cuenta de su intención de volver a disputar el torneo en sus próximas ediciones. “Espero verlos en una próxima oportunidad”, añadió.

Millonario premio y nuevo desafío

En materia económica, el zurdo también tiene motivos para festejar: se embolsó US$ 181.065. Es decir, unos 170 millones de pesos.

Tabilo no tendrá tiempo para el descanso. A partir de este miércoles, el nacional afronta un nuevo desafío: el ATP 500 de Tokio. En el estreno se medirá con el belga Zizou Bergs (46º), recordado por el controvertido incidente con Christian Garin, en el final de la serie entre Chile y Bélgica por la Copa Davis,

El certamen ofrece un atractivo cuadro. De hecho, el potencial rival del nacional en la segunda ronda es Carlos Alcaraz, primer preclasificado, quien en el primer partido se medirá con el argentino Sebastián Báez.