SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El espectacular salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP después del título en Chengdú

El tenista chileno, quien venció en la final del torneo a Lorenzo Musetti, noveno del escalafón mundial, trepará considerablemente en el listado.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Alejandro Tabilo. Simon Bruty/USTA

Alejandro Tabilo trepa en el ranking de la ATP. En Chengdú, el chileno logró el tercer título de su carrera, después de los que había conseguido el año pasado, en Auckland y Mallorca. Y lo hizo a lo grande: despachó a Lorenzo Musetti, noveno del escalafón mundial. No es primera vez que lo hace: en 2024, en el Masters 1000 de Roma, había superado a Novak Djokovic, entonces número 1 del mundo. Este año, en Montecarlo, volvió a vencer al serbio, que ocupaba el quinto puesto del listado.

Después de la victoria sobre Musetti, el nacional dará un considerable salto en la clasificación. Ahora, ocupará el 72º casillero del ranking. Es decir, subirá 40 puestos en la clasificación mundial.

El espectacular salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP después del título en Chengdú

Jano había comenzado el certamen en el 112º puesto de la clasificación mundial. De hecho, tuvo que sortear las rondas preliminares para ingresar en el cuadro principal. Ringele Te y Lloyd Harris fueron los escollos que sorteó antes de entrar, derechamente, en la batalla por los puntos.

Ya en el cuadro principal, el chileno mostró todo su poderío. Jordan Thompson, Luciano Darderi, Christopher O’Conell y Brandon Nakashima sucumbieron antes que el italiano a un Tabilo convencido de recuperar terreno. En el camino, de hecho, desplazó a Nicolás Jarry como número uno de Chile.

Alejandro Tabilo.

"Fue una final muy dura. Venía desde la qualy y ahora estoy levantando el título, es un sueño hecho realidad“, declaró, después de alzar el trofeo. “Aquí me siento como en casa”, complementó, antes de dar cuenta de su intención de volver a disputar el torneo en sus próximas ediciones. “Espero verlos en una próxima oportunidad”, añadió.

Millonario premio y nuevo desafío

En materia económica, el zurdo también tiene motivos para festejar: se embolsó US$ 181.065. Es decir, unos 170 millones de pesos.

Tabilo no tendrá tiempo para el descanso. A partir de este miércoles, el nacional afronta un nuevo desafío: el ATP 500 de Tokio. En el estreno se medirá con el belga Zizou Bergs (46º), recordado por el controvertido incidente con Christian Garin, en el final de la serie entre Chile y Bélgica por la Copa Davis,

El certamen ofrece un atractivo cuadro. De hecho, el potencial rival del nacional en la segunda ronda es Carlos Alcaraz, primer preclasificado, quien en el primer partido se medirá con el argentino Sebastián Báez.

Más sobre:TenisAlejandro TabiloTabiloATP ChengdúCarlos Alcaraz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

3.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

4.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

5.
Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt
Chile

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil
Tendencias

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña
El Deportivo

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña

Racing de un relegado Gabriel Arias elimina a Vélez y es el primer clasificado a semis de la Libertadores

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016
Cultura y entretención

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU
Mundo

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

Zelenski ve “muy positivo” el “gran cambio” de Trump al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”

Maduro evalúa declarar “estado de conmoción exterior” para dar respuesta a las “agresiones” de EE.UU.

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?