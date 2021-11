El lamento de Ronnie Fernández: “Hubo situaciones difíciles que espero no volver a repetir”

La tristeza inundó los cerros de Valparaíso y recorrió gran parte del país. Es que uno de los grandes del fútbol chileno, Santiago Wanderers, perdió la categoría y deberá jugar la próxima temporada en la Primera B.

Quizás por lo mismo, las y los amantes del fútbol se emocionaron con esa despedida que el plantel le brindó a su hinchada, la misma que no reaccionó con violencia -como otros- y sólo mostró amor incondicional por sus colores.

Fue en ese ambiente, donde el referente de este plantel -Ronnie Fernández- sacó el habla y se refirió a todos los conflictos que los caturros vivieron esta semana. “Fueron horas súper complicadas. Hubo situaciones difíciles que no me había tocado vivir, que fueron muy fuertes y espero no volver a repetir”, fueron las primeras palabras del ariete al micrófono de TNT Sports.

Luego, el nacido en Punta Arenas agregó que “estoy orgulloso de decir que soy wanderino y sé que hay cosas para analizar. Pero no es el momento, por que quedan tres fechas y hay que tener respeto por los jugadores jóvenes”.

Sobre la postura de Reinaldo Sánchez y compañía de jugar con canteranos el resto del torneo, Fernández dijo que “hay objetivos e intereses del club y me parece que legítimo, pero no fueron claros desde el principio”. Enseguida, añadió que “hay una postura por parte del club y por parte de los jugadores que es clara y lamentable. Nos ilusionamos después de una primera rueda complicada y hoy no sabemos lo que va pasar”.

Y para terminar sus declaraciones, Ronnie confesó: “Estoy dolido. Fue una noche complicada (la del lunes), porque estuvimos reunidos para entender lo que estaba pasando. Y ojalá se tomen medidas y soluciones, porque esto es alarmante. Se pudo manejar mejor, porque independiente del desenlace, pudimos estar todos unidos en esta despedida”.

La alegría tortera

Y si en el puerto todo era tristeza, en la región del Maule respiraban aliviados pues Curicó salió de la zona de promoción (ahí quedó Universidad de Chile). “Era un partido importante para nosotros, porque sabíamos lo que nos estábamos jugando y sacamos la tarea adelante”, señaló Yerko Leiva.

La figura sureña concluyó que “el equipo debe estar preparado para los partidos que vienen y ya dimos un paso importante en este encuentro. Los que vienen son finales y así las tomaremos, jugando de igual a igual, de tú a tú, podremos sacar buenos resultados”.