El Deportivo

El principal candidato saca la tarea: Argentina debuta en el Mundial Sub 20 derrotando con dificultades a Cuba

Con más de 6 mil personas en Valparaíso, la Albiceleste, el equipo más valioso entre los 24 que disputan la Copa del Mundo juvenil, superó 3-1 a los caribeños. Desde los 10' jugaron con uno menos. Por su parte, Brasil y México igualaron en el Estadio Nacional.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
Argentina debutó en el Mundial Sub 20 derrotando a Cuba. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Este domingo, en la segunda jornada de competencia en el Mundial Sub 20 de Chile, iban a salir a escena varios favoritos a la corona. Uno de ellos es Argentina. En la impecable nueva cancha híbrida del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, la Albiceleste debutó en el torneo con un triunfo menos holgado de lo que se preveía. Claro, porque enfrentaba a Cuba, uno de los combinados más débiles de la Copa del Mundo juvenil. Los transandinos ganaron por 3-1 jugando “de visita”, porque la mayoría del público presente (más de 6 mil personas) fue por los caribeños.

El elenco dirigido por Diego Placente es el que tiene mayor valor dentro de las 24 selecciones presentes en el Mundial. Los datos de Transfermarkt muestran a una plantilla valorizada en 61,8 millones de euros (US$ 72 millones). Y eso que no están figuras que militan en Europa como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri o Valentín Carboni. Ni punto de comparación hay con el equipo cubano, que está en las antípodas. Es uno de los más “baratos”, rondando los US$ 1,5 millones.

El partido parecía ser un mero trámite para Argentina, porque abrió la cuenta temprano. En los 3 minutos, Alejo Sarco, delantero formado en Vélez y que hoy pertenece al Bayer Leverkusen, marcó el 1-0 definiendo en doble instancia tras centro de Maher Carrizo y una intervención del golero rival. Era, hipotéticamente, el mejor escenario posible para los argentinos.

Sin embargo, todo dio un giro por la expulsión de Santiago Fernández en los 10′, al realizar una falta considerada como último recurso. Placente recurrió a la tarjeta verde, solicitando la revisión de video de la jugada (lo que reemplaza al VAR en el Mundial), sin embargo el reclamo fue desestimado. Entonces, la Albiceleste debió remar todo el resto del juego con uno menos. Esto envalentonó a Cuba, que se fue animando, con las pocas herramientas que tenía su juego.

El cuadro sudamericano logró estirar la ventaja en los 41′, gracias a un cabezazo de Sarco. Un centro por la derecha del lateral Dylan Gorosito encuentra al ariete entre medio de los centrales caribeños, que gana por arriba y mete el 2-0. No obstante, el partido ganó en incertidumbre antes del descanso, porque Cuba encontró el descuento tras una pelota detenida. La anotación fue de Karel Pérez.

El complemento entregó muchas menos acciones y emociones que la primera mitad. Los jugadores se fueron agotando y las claridades escasearon. Quien apareció en el segundo tiempo fue Ian Subiabre. El puntero argentino de raíces chilenas, quien finalmente se integró al equipo transandino al destrabar un lío contractual con River Plate, reemplazó a Maher Carrizo, uno de los futbolistas más llamativos del elenco del país vecino. En los 90′, Subiabre convirtió el 3-1 con un tiro ajustado.

Argentina suma sus primeros tres puntos y encabeza el grupo D junto a Italia. En el primer turno, la Azzurri se impuso 1-0 a Australia. La Albiceleste vuelve a jugar este miércoles, contra los australianos.

Brasil y México, empatados

En paralelo al Argentina - Cuba, el Estadio Nacional recibió uno de los duelos más atrayentes de la fase grupal, entre Brasil y México. Cumplieron las expectativas, con un entretenido empate 2-2 en Ñuñoa.

Brasil y México empataron en el Estadio Nacional. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El Tri, que tiene una generación de futbolistas que ilusiona, abrió la cuenta en los 10′, con tanto de Alexei Domínguez. Luego, en los 21′, la Canarinha llegó a la igualdad gracias a Rafael Barbosa Coutinho. En el segundo tiempo continuaron los movimientos en los arcos. En los 76′, Luighi Hanri aventajó al gigante sudamericano, con un gol que provino de un lateral. Y en los 86′, con un cabezazo, Diego Ochoa puso el 2-2.

Con este resultado, el puntero del grupo C es Marruecos, que dio el primer golpe de la Copa del Mundo al derrotar a España. Precisamente, los africanos serán los próximos rivales de Brasil, este miércoles 1º de octubre.

